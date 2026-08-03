Χράντετς Κράλοβε: Ομάδα άπειρη, που κάθε άλλο παρά... τρομάζει τον Παναθηναϊκό

Η Χράντετς Κράλοβε, πιθανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα Play-Offs του Conference League, δεν μοιάζει σε καμία περίπτωση ικανή να... τρομάξει το «Τριφύλλι».

Το «Τριφύλλι» έμαθε από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε πριν λίγα λεπτά ότι θα αντιμετωπίσει στα Play-Offs του Conference League (εφόσον φτάσει εκεί) τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας και το SDNA σκιαγραφεί το προφίλ των Τσέχων.

Μείγμα Τσέχων και άπειρων ξένων

Το ρόστερ της τσεχικής ομάδας κάθε άλλο παρά… τρομάζει, με την χρηματιστηριακή του αξία να ανέρχεται στα 13 εκατ. ευρώ. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της είναι γηγενείς και οι λιγοστοί ξένοι δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο, ενώ δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να ξεχωρίζει. Κορυφαίοι της ομάδας είναι ο γκολκίπερ Ζαντράζιλ και ο επιτελικός χαφ Τομ Σόλοντσικ, που αποκτήθηκε από την Βικτόρια Πλζεν.

Προπονητής που ξέρει καλά την ομάδα

Ο 49χρονος Ντέιβιντ Χορέτς βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας από το 2024 και την έχει καθοδηγήσει συνολικά σε 92 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που σημαίνει ότι γνωρίζει πολύ καλά τις δυνατότητές της. Στο παρελθόν έχει περάσει από Γιάμπλονετς και Μπουντεγιόβιτσε, με τον ίδιο να μην έχει ιδιαίτερη εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με μια από τις πιο σύγχρονες έδρες της Τσεχίας

Η «Malšovická aréna» άνοιξε τις πύλες της το 2023 και έκτοτε φιλοξενεί τους αγώνες της Χράντες Κράλοβε αλλά και ορισμένους της Εθνικής Τσεχίας, με την χωρητικότητά της να ανέρχεται στους 9.300 θεατές. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και όμορφο γήπεδο, σε μια περιοχή που… προσφέρεται για εκδρομή για τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Μπήκε… φορτσάτη στην σεζόν

Την περσινή σεζόν η Χράντετς πραγματοποίησε μια πολύ καλή πορεία στο Πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να κερδίσει ένα εισιτήριο για το Europa League. Φέτος λοιπόν ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της με δύο νίκες κόντρα στην Τρόμσο, ενώ στο Πρωτάθλημα έχει 1 νίκη και 1 ισοπαλία, μπαίνοντας με θετικό τρόπο στην σεζόν. Παράλληλα, έχει καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό από το «Τριφύλλι», από την στιγμή που η Λίγκα της Τσεχίας έχει ήδη ξεκινήσει.