«Στο στόχαστρο της Ρόμα του Λούκα Ντόντσιτς ο Γιάννης Σφαιρόπουλος»

Σύμφωνα με Ιταλικά δημοσιέυματα η Ρόμα του Λούκα Ντόντσιτς έχει βάλει στο στόχαστρο της τον Γιάννη Σφαιρόπουλο που παραμένει ελεύθερος στην αγορά.

Η Ρόμα του Λούκα Ντόντσιτς είναι έτοιμη για την συμμετοχή της στο Eurocup της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, με την ιταλική ομάδα να αναζητά τον προπονητή που θα την καθοδηγήσει τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με την «Prealpina» η ομάδα της Ρώμης έχει βάλει στο στόχαστρο της τον Γιάννη Σφαιρόπουλο. Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, ο Έλληνας κόουτς προτάθηκε στη Ρόμα, δίχως ωστόσο να υπάρχει ακόμα κάποια εξέλιξη στις επαφές ανάμεσα στις δυο πλευρές. Παράλληλα, στην λίστα της ομάδας βρέθηκε και το όνομα και του Ίγκορ Μίλιτσιτς, ο οποίος μας είναι γνωστός από το πέρασμά του στον Άρη την περασμένη σεζόν.

Όπως ξεκαθαρίζεται από την Ιταλία το Αμερικανικό επενδυτικό fund που ανέλαβε τα ηνία της ομάδας, αναζητά τον επόμενο τεχνικό του συλλόγου, χωρίς ωστόσο να προβεί σε βιαστικές κινήσεις.

Θυμίζουμε ότι ο Γιάννης Σφαιρόπουλος παραμένει χωρίς ομάδα από τις 9 Οκτωβρίου του περασμένου έτους, όταν απολύθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα.