Τραγωδία δίχως τέλος: Πάνω από 126.000 καμένα στρέμματα από τη φωτιά στην Αττικοβοιωτία

Η ανάλυση από το Beyond EO Centre του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Δεν έχει τέλος η τραγωδία από τη φωτιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη στη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία, καθώς κάθε μέρα που περνάει καίγονται χιλιάδες ακόμα στρέμματα.

Στην ανάλυση των καμένων εκτάσεων για την πυρκαγιά στην Κιθαιρώνα και τον Άγιο Νικόλαο από τις πυρκαγιές προχώρησε το Beyond EO Centre του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Με αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων και γεωχωρικής ανάλυσης, η ομάδα FireHUB αποτύπωσε τις πληγείσες περιοχές, εκτίμησε την καμένη έκταση και ανέλυσε τη σχέση της με τις κατηγορίες κάλυψης γης (CORINE Land Cover) και τις παλαιότερες καμένες εκτάσεις.

Συνολική πρώτη εκτίμηση καμένης έκτασης: ~126.310 στρέμματα έως 2/8/2026

Κατανομή ανά κατηγορία κάλυψης γης (CORINE Level 1):

83,64% Δάση και ημιφυσικές περιοχές

15,05% Γεωργικές περιοχές

1,31% Τεχνητές επιφάνειες

Αποτίμηση έντασης καύσης (Burn Severity):

Χαμηλή ένταση: 38,15%

Μέτρια ένταση: 37,53%

Υψηλή ένταση: 22,32%

Πολύ υψηλή ένταση: 2,00%

Πηγή: ethnos.gr