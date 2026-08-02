Ολυμπιακός: οι καλύτερες διαθέσιμες λύσεις, που (φαίνεται να) υπάρχουν!

Οι Πειραιώτες ψάχνουν παίκτη (ή παίκτες;) στις θέσεις των φόργουορντ και το SDNA παραθέτει τις καλύτερες διαθέσιμες περιπτώσεις!

Ο Ολυμπιακός έκανε εντυπωσιακό μπάσιμο στο μεταγραφικό παζάρι. Πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που έκλεισε τον Ζαν Μοντέρο, εκ των κορυφαίων γκαρντ της Ευρωλίγκας, που μας πέρασε, όπως και τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Παίκτη, που ξεχώρισε κι αυτός στη περυσινή Ευρωλίγκα με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, διαφορετικού αγωνιστικού στυλ σε σχέση με τον πρώην της Βαλένθια.

Με αυτό τον τρόπο, λοιπόν, οι Πειραιώτες τακτοποίησαν με ιδανικό τρόπο την θέση του πλέι-μέικερ. Στην θέση του σέντερ ήταν ήδη τακτοποιημένοι, έχοντας Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ, οπότε πλέον φαίνεται ότι μένουν δύο κινήσεις για το κλείσιμο του ρόστερ.

Ενας παίκτης στο «4», πίσω από τον Βεζένκοφ, και ένας παίκτης στο «3-2» για να καλυφθεί το κενό του Σακίλ ΜακΚίσικ, που έφυγε μετά από περίπου έξι χρόνια λαμπρής παρουσίας με τους «ερυθρόλευκους».

Η μεταγραφική διαδικασία μίας ομάδας πολλές φορές μεταβάλλεται και δεν αποκλείεται στο τέλος να αποκτηθεί ένας παίκτης, που να καλύπτει τις θέσεις «3-4». Το πιο πιθανό, όμως, είναι να γίνουν δύο κινήσεις.

Παίκτες πολλοί δεν έχουν μείνει στην αγορά και το SDNA κάνει την δική του έρευνα, βασικά στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Και αυτό γιατί στην Ευρώπη δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι αξιόλογο. Στο «4-3», «3-4», λοιπόν, ή αν θέλετε απλά στο «4» βλέπει κανείς διαθέσιμους τον Αντονι Γκιλ και τον Νικολά Μπατούμ, αλλά όπως αναφέρεται στα ρεπορτάζ έχουν προταθεί μεν, αλλά δεν απασχολούν τον Ολυμπιακό.

Ο Τρέντον Ουότφορντ με παρουσία σε Μπλέιζερς, Σίξερς, Νετς είναι από τις αξιόλογες περιπτώσεις, που υπάρχουν. Και από τις αρκετά ακριβές. Ο Νόρτσαρντ Ομίρ από την Νικαράγουα ακούστηκε ότι πέρυσι απασχόλησε τον Ολυμπιακό.

Στη παρούσα φάση είναι ελεύθερος, προερχόμενος από σεζόν με κάποια παιχνίδια στους Κλίπερς. Ακούγεται ότι είναι στο στόχαστρο της Μπασκόνια και της Μπαρτσελόνα, το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τον είδαν και φέτος στο Summer League του Λας Βέγκας. Ο Ομίρ, πάντως, είναι «4» προς «5». Κάπως έτσι είναι και ο πολύ πιο ξακουστός Μαξ Κλέμπερ. Κάποια στιγμή πριν από περίπου ένα μήνα είχε γραφτεί ότι θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη. Από τότε, όμως, δεν έχει ακουστεί κάτι συγκεκριμένο για τον 34χρονο ΝΒΑer.

Σε «3άρια» οι λύσεις είναι περισσότερες με τον πρώην των Σανς και των Πίστονς, Αϊζάια Λίβερς, να είναι μία από αυτές. Εξαιρετική περίπτωση είναι και ο πανέμπειρος, Νταγκ ΜακΝτέρμοτ, παίκτης, που έχει αρκετές ομοιότητες με τον Αλεκ Πίτερς. Ο Τζίναθαν Ουίλιαμς, που ήταν φέτος στους Ουοριορς, και ο Κέσαντ Τζόνσον, που ήταν στους Χιτ και κατέκτησε μάλιστα τον διαγωνισμό καρφωμάτων στο All-star game του ΝΒΑ, είναι επίσης παίκτες, που δεν μπορείς να προσπεράσεις.

Υπάρχουν κι άλλοι παίκτες σε αυτές τις θέσεις, μικρότερα ονόματα από αυτούς, που αναφέραμε. Παίκτες, δηλαδή, που έπαιξαν μόνο στο θυγατρικό πρωτάθλημα του ΝΒΑ. Οσον αφορά στην Ευρώπη, όπως αναφέραμε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι αξιόλογο. Εκτός αν υπάρξει κάποια...διαρροή, π.χ. από την Ντουμπάι, οπότε η συζήτηση γίνεται διαφορετικά.

Ο Ολυμπιακός, πάντως, δεν φαίνεται να αγχώνεται παρότι μπήκαμε στον Αύγουστο και πολλές ομάδες έχουν κλείσει το ρόστερ τους. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του έχουν κάνει την κατάλληλη προεργασία και ίσως δεν αργήσουν να προχωρήσουν στην επόμενη κίνηση της ομάδας τους.