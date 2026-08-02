Λεβαντόφσκι: Άνοιξε λογαριασμό και στη Major Soccer League με δύο γκολ

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι πέτυχε τα πρώτα του γκολ στο πρωτάθλημα της Major Soccer League, οδηγώντας τους Σικάγο Φάιρ σε νίκη με 2-1 απέναντι στη Σάρλοτ.

Στην τρίτη του συμμετοχή στο αμερικανικό πρωτάθλημα, ο έμπειρος Πολωνός επιθετικός έδειξε για πρώτη φορά την εκτελεστική του δεινότητα, πραγματοποιώντας εμφάνιση που δικαίωσε τις υψηλές προσδοκίες που συνοδεύουν την παρουσία του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά από δύο αγώνες στους οποίους δεν είχε καταφέρει να σκοράρει, ο 38χρονος φορ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα δύο φορές και υπέγραψε σχεδόν μόνος του την ανατροπή των Σικάγο Φάιρ, χαρίζοντας στην ομάδα του ένα πολύτιμο τρίποντο.

Η Σάρλοτ είχε πάρει προβάδισμα στο σκορ, όμως ο Λεβαντόφσκι έφερε γρήγορα την αναμέτρηση στα ίσα. Στο 20ό λεπτό υποδέχθηκε την μπάλα έξω από την περιοχή και με εξαιρετικό δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στη γωνία της εστίας, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ στην MLS και ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Ο Πολωνός αστέρας ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 68ο λεπτό. Έπειτα από άριστη κυκλοφορία της μπάλας από τους συμπαίκτες του, βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, έκανε το απαραίτητο κοντρόλ για να δημιουργήσει χώρο απέναντι στους αμυντικούς και με ψύχραιμο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας τη νίκη στους Σικάγο Φάιρ.