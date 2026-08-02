Η ΑΕΚ έχει τη βάση για να πετύχει

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για όσα φανέρωσε η ΑΕΚ στο τελευταίο σημαντικό τεστ προετοιμασίας της

Ο Νίκολιτς το είπε ξεκάθαρα. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. Εκείνοι στην ομάδα της ΑΕΚ ανακουφισμένοι που επιστρέφουν πλέον στην Αθήνα έπειτα από σχεδόν ένα μήνα προετοιμασίας. Εμείς που παρακολουθούμε, για να αρχίσουν επιτέλους στα σπουδαία που είναι πάντα στους επίσημους αγώνες. Γιατί όποιος χαίρεται, λυπάται ή βαυκαλίζεται στηριζόμενος μόνο σε φιλικά προετοιμασίας και την καλοκαιρινή εικόνα των ομάδων, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα κλαίει με μαύρο δάκρυ τον χειμώνα. Νόμος επιβεβαιωμένος σε πλείστες περιπτώσεις.

Το τελευταίο φιλικό και του δεύτερου κύκλου προετοιμασίας, απέναντι σε ισχυρό αντίπαλο (η Σιντ Τρούιντεν τερμάτισε πέρυσι 3η στο βελγικό πρωτάθλημα), μας επιβεβαίωσε πολλά απ’ όσα είχαμε σχηματίσει ως συνολική άποψη για την ΑΕΚ από το ξεκίνημα αυτής της δουλειάς. Κυρίως, πως αυτή η ομάδα έχει όλο το «πακέτο», έχει την βάση που απαιτεί κάθε ομάδα που θέλει να έχει συνέχεια, για να πετύχει ξανά, γνωρίζοντας βέβαια πως οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες όλων θα είναι υψηλότερες.

Θέλει την μπάλα

Παραμένει εντυπωσιακό, πως η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που ξέρει να παίζει με την μπάλα. Σε αντίθεση με μια αντίληψη που παγιώνεται σε πολλούς, πως το ζητούμενο είναι να πιέζεις, να κάνεις ανακτήσεις και να ψάχνεις μέσα απ’ αυτόν τον τρόπο τα γκολ και τις νίκες, η Ενωση δείχνει σταθερά πως επιθυμεί εκείνη να κάνει παιχνίδι. Εχει έναν βασικό κορμό που έχει κρατήσει ομοιογένεια από πέρυσι, μόνο δύο στους 11 είναι νέα πρόσωπα. Και αμφότεροι, με τα δικά τους χαρακτηριστικά, συμβάλουν έντονα σε αυτήν την προσπάθεια της ΑΕΚ να παίξει μπάλα.

Οι ικανότητες που δείχνουν οι παίκτες του Νίκολιτς με την μπάλα είναι εντυπωσιακές. Ειδικά τώρα, που μπήκε στην 11άδα και ο Μάγερ, οι «μπαλάτοι» είναι πολλοί. Δεν περιμέναμε ένα φιλικό βέβαια για να επιβεβαιώσουμε την κλάση του Κροάτη, αλλά είδαμε σημαντικά πράγματα. Κυρίως, πως αρέσκεται να ζητά την μπάλα, τις περισσότερες φορές έφτανε σχεδόν μπροστά από τα στόπερ για να την πάρει και να κάνει παιχνίδι. Μοιράζει σωστά, έχει εξαιρετικές πάσες, είναι παίκτης με ποιότητα.

Τα τρεξίματα και οι εντάσεις

Ωστόσο, αυτό που είπε ο Νίκολιτς, πως εκείνος και οι συνεργάτες του βλέπουν ειδικά πράγματα στο παιχνίδι, έχουν ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, θεωρώ πως σε αυτά θα περιλαμβάνει πως το σύνολο των παικτών που αγωνίζονται από την μέση και μπροστά (εξαιρώ μόνο τον Βάργκα), είναι εξαιρετικοί με την μπάλα στα πόδια, αλλά δεν έχουν μεγάλη κίνηση και συμμετοχή δίχως αυτήν. Και μόνο τυχαίο δεν είναι πως η ΑΕΚ βρήκε τις λύσεις και στα τρία γκολ, αλλά και στις άλλες φάσεις που δημιούργησε, όταν τα μπακ (Πήλιος και Ρότα), έκαναν τρεξίματα στον χώρο και έδωσαν την επιλογή για να ανοίξει το παιχνίδι.

Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να δουλευτεί πιο μεθοδικά είναι η αντίδραση της ομάδας όταν χάνεται η μπάλα. Γιατί μπορεί οι Βέλγοι να είχαν ουσιαστικά μια τελική στην εστία και να ήταν αναιμικοί στην επίθεση τους, αλλά από την άλλη έσπαγαν πολύ εύκολα τις γραμμές άμυνας της ΑΕΚ. Δεδομένα είναι ακόμα βαριά τα πόδια, χρειάζεται χρόνος για να βρουν ισορροπίες και μέτρα τα μπακ με τους ακραίους, πως θα μοιράσουν πράγματα στο γήπεδο Κάιρινεν και Μάριν, αλλά είναι στοιχείο που χρήζει βελτίωσης.

Ενδεχομένως αυτό το στοιχείο θα βελτιωθεί πολύ εάν προστεθεί στο ρόστερ και ένας παίκτης όπως ο Βιτάλις. Δηλαδή δυναμικός χαφ, που πάει πάνω στην μπάλα, που πιέζει με ένταση, που ξέρει να πρεσάρει και να κλείνει τον χώρο και θα βγάλει δυναμισμό. Με βάση όσα μαθαίνω για τον Ούγγρο, υπάρχουν πολύ υψηλές προσδοκίες για την απόκτηση του και πιστεύω πως στο τέλος θα γίνει. Μεταγραφή ουσίας, μακριά από επικοινωνιακές κορώνες που δεν έχουν σημασία και απλά προσφέρουν μερικά καλοκαιρινά χαμόγελα.

Περί Πήλιου και μεταγραφών

Εβαλα πρώτα τα ζητήματα, γιατί καταλαβαίνω πως ο κόσμος που είδε και όσοι δεν είδαν το ματς, μπορεί απλά να εντυπωσιαστούν από το τρίμπαλο και τα δύο γκολ του Πήλιου και να χαθεί η ουσία της κουβέντας. Περί του Πήλιου, μια ξεκάθαρη κουβέντα. Οποιος ζητά εμμονικά την απομάκρυνση του, προφανώς δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο. Είναι παιδί που εξελίσσεται συνεχώς, έχει πολλές δυνάμεις, αν γεμίσει αυτοπεποίθηση και συνεχίσει να δουλεύει σκληρά, μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα.

Για να μην χαθούμε με περίεργους, αυτό δεν αλλάζει την αναγκαιότητα της ΑΕΚ να πάρει έναν ακόμα αριστερό μπακ. Οι βασικοί και οι αναπληρωματικοί είναι στο μυαλό του προπονητή. Αλλά είναι δεδομένο, πως και για τον εσωτερικό συναγωνισμό της ομάδας, είναι σημαντικό να υπάρχει πίεση σε όλους και να μην εμφανιστεί ποτέ εφησυχασμός. Αν τελικώς είναι ο Κόστιτς, θα είναι μια σημαντική αναβάθμιση. Αλλά συνολικά, η ΑΕΚ – όπως έκανε και στις άλλες μεταγραφές της – δεν έχει χρόνο και χώρο για «πασαλείμματα», αλλά ζητά παίκτες που θα κάνουν την διαφορά.