Βρήκε ομάδα στην Φινλανδία ο Βέλλιος!

Την περιπλάνησή του στα ευρωπαϊκά γήπεδα συνεχίζει ο Απόστολος Βέλλιος, που ήρθε σε συμφωνία με την Φινλανδική, Σεϊναγιόεν.

Ο 34χρονος επιθετικός την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Superbet League 2 με τη φανέλα της Νίκης Βόλου, όμως δεν ανανέωσε την συνεργασία του με την ομάδα της Μαγνησίας.

Τελικά, ο έμπειρος στράικερ θα συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό και συγκεκριμένα την Φινλανδία, αφού η Σεϊγιόεν ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον Απόστολο Βέλλιο.

Ο Βέλλιος έχει πλούσιες παραστάσεις στα ευρωπαϊκά γήπεδα, αφού έχει αγωνιστεί σε Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Ιταλία, Ρουμανία, Ολλανδία και πλέον η Φινλανδία θα προστεθεί στη λίστα.