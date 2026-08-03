Σύμη: Πέντε αγνοούμενοι, τρεις ναυαγοί - Εντοπίστηκε ακυβέρνητο ιστιοπλοϊκό σκάφους

Στο σκάφος επέβαιναν 8 Γερμανοί, 4 άνδρες και 4 γυναίκες

Επιχείρηση διάσωσης εκτυλίσσεται στην θαλάσσια περιοχή της Σύμης, καθώς αγνοούνται πέντε αλλοδαποί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, που εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό των επιβατών του ιστιοπλοϊκού σκάφους, ενώ άλλοι τρεις κατάφεραν να βγουν στην ακτή, στον όρμο Πανορμίτη και να ειδοποιήσουν τις Αρχές.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συμμετέχουν δύο πλοία του Λιμενικού, ένα περιπολικό ανοικτής θαλάσσης της Frontex και ένα ελικόπτερο SUPER PUMA.

Στην περιοχή πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι 4-5 Μποφόρ.

Το πλοίο έδεσε στο λιμάνι της Σύμης.

Πηγή: newsbomb.gr