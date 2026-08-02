Έμεινε στον πάγκο ο Λιβάι στη νίκη της Σπαρτάκ επί της Γκρόζνι

Ο Λιβάι Γκαρσία βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του Παναθηναϊκού, με τον 28χρονο μεσοεπιθετικό να μην παίρνει χρόνο συμμετοχής στο νικηφόρο 2-1 της Σπαρτάκ Μόσχας επί της Γκρόζνι.

O Γκαρσία, βρίσκονταν στην αποστολή της ομάδας του, αλλά βρέθηκε στον πάγκο, βλέποντας την Σπαρτάκ να πανηγυρίζει τη νίκη με ανατροπή απέναντι στην Γκρόζνι, για την 2η αγωνιστική του ρωσικού πρωταθλήματος.

Όπως διαβάσατε στο SDNA, οι «πράσινοι» παλεύουν για την απόκτηση του έμπειρου ποδοσφαιριστή, που μπορεί να αγωνιστεί ως επιθετικός και ως εξτρέμ και τον οποίο γνωρίζουμε καλά από την παρουσία του στα ελληνικά γήπεδα με τα χρώματα της ΑΕΚ, με την οποία έκανε σπουδαίες εμφανίσεις πριν πάρει μεταγραφή για τη Σπαρτάκ Μόσχας.