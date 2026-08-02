Σακίλ: «Οι οπαδοί των Λέικερς δεν αγαπούσαν εμένα αλλά τον Μπράιαντ»

Ο Σακίλ Ο’Νιλ αναφέρθηκε στους οπαδούς των Λος Άντζελες Λέικερς, τονίζοντας αυτοί αγαπούσαν τον Κόμπε Μπράιαντ και όχι τον ίδιο.

Ο Σακίλ Ο’Νιλ μίλησε στο «SiriusXM» και κάποια στιγμή αναφέρθηκε στους οπαδούς των Λος Άντζελες Λέικερς. Τόνισε πως οι φίλαθλοι των «Λιμνανθρώπων» δεν αγαπούσαν τον ίδιο, αλλά τον Κόμπε Μπράιαντ.

«Ε, δεν αγαπούσαν εμένα, αγαπούσαν τον Κόμπι. Δεν αγαπούσαν εμένα, και άκου να δεις: αυτό που λέμε B.O.B, η επιχείρηση του μπάσκετ (Business of Basketball). Όταν είσαι σαν εμένα, όταν έχεις εσύ το πάνω χέρι, είσαι δύσκολος άνθρωπος στη συνεργασία. Όλα πρέπει να γίνονται με τον δικό μου τρόπο και, κάποιες φορές, οι άλλοι δεν συμφωνούν με αυτό. Οπότε, όταν σε διώχνουν από εκεί, μπορώ κάπως να καταλάβω και τις δύο πλευρές» ανέφερε.