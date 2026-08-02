Ξηλώνει όλο το ρόστερ ο Ολυμπιακός: Πάει για 17-18 μεταγραφές!

Ολικό rebuilding από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ήδη προχωρήσει σε 12 μεταγραφές κι έπεται συνέχεια!

Με μία εντελώς καινούργια ομάδα αναμένεται να εμφανιστεί ο Ολυμπιακός στη νέα αγωνιστική περίοδο. Φορτούνης, Κάρμο, Μαφέο, Ζότα Σίλβα, Σμαΐλοβιτς, Ρόκα, Σάλιακας, Σα, Σ.Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας και Τσομπανίδης.

Ακριβώς μία ντουζίνα μεταγραφές έχουν κάνει ήδη οι Πειραιώτες και βρισκόμαστε ακόμα στις 2 Αυγούστου. Μόνο που δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ ο Ολυμπιακός, καθώς είναι δεδομένο πως θα ακολουθήσουν τουλάχιστον 4-5 κινήσεις ακόμα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και περισσότερες!

Συγκεκριμένα εκείνοι που θα ακολουθήσουν είναι ένας μέσος, ένας αριστερός μπακ αντί του φευγάτου Ορτέγκα, ένας εξτρέμ και ένας στράικερ. Με εξαίρεση δε τον ακραίο επιθετικό, είναι πιθανό στις υπόλοιπες τρεις θέσεις να αποκτηθούν από δύο παίκτες, με βάση τις ανάγκες και τα θέλω του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και τις αποχωρήσεις που αναμένεται να υπάρξουν.

Αυτό σημαίνει πως όταν ολοκληρωθεί το μεταγραφικό καλοκαίρι των Ερυθρολεύκων, θα έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 17-18 μεταγραφές και θα έχει ξηλωθεί σχεδόν ολόκληρο το περσινό ρόστερ, μετά την αποτυχία της περσινής σεζόν, με τον Ολυμπιακό να έχει κατακτήσει μόλις ένα από τα τέσσερα τελευταία πρωταθλήματα.