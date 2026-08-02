Καλαμάτα: Νέο διπλό χτύπημα με Χατζηθεοδωρίδη και Γκεσάν

Ακόμα δύο μεταγραφές ανακοίνωσε η "μαύρη θύελλα", που έκανε δικούς της τον πρώην αριστερό μπακ του ΟΦΗ, Ηλία Χατζηθεοδωρίδη και τον Γαλλοϊβοριανό στόπερ Γκεσάν από την Πάφο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Οι επίσημες υποχρεώσεις της Μαύρης Θύελλας πλησιάζουν και τα τελευταία κομμάτια στο παζλ συμπληρώνονται. Ένα νέο διπλό μεταγραφικό χτύπημα ολοκληρώθηκε από τον μεγαλομέτοχο και πρόεδρο Γιώργο Πρασσά, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του ήδη ποιοτικού ρόστερ.

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης – Από την Άρσεναλ στην κατάκτηση του Κυπέλλου και πλέον στην Καλαμάτα!

Το δίδυμο στο αριστερό άκρο της άμυνας συμπληρώνεται ιδανικά με τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη.

Ένα παιδί που έμαθε το ποδόσφαιρο στα γήπεδα της Αγγλίας, όντας επί σειρά ετών στις ακαδημίες της Άρσεναλ και στη συνέχεια στην πρώτη ομάδα της Μπρέντφορντ και της Τσέλτεναμ.

Ακολούθησε μια τετραετία στον Παναθηναϊκό, δύο σεζόν στον Παναιτωλικό και άλλες τόσες με τη φανέλα του ΟΦΗ.

Ο 28χρονος επιθετικογενής μπακ διαθέτει εμπειρία και παραστάσεις από το υψηλό επίπεδο, ενώ έχει κατακτήσει δύο φορές το Κύπελλο Ελλάδας. Μία με τον Παναθηναϊκό το 2022 και μία με τον ΟΦΗ, την περασμένη σεζόν.

Αξέλ Γκεσάν – Θωρακίζεται η άμυνα με τον θηριώδη Γάλλο στόπερ

Ασφάλεια στην αμυντική της γραμμή προσθέτει η Μαύρη Θύελλα με την απόκτηση του Αξέλ Γκεσάν.

Ο 21χρονος Γαλλοϊβοριανός αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, ύψους 1,92 μ., έρχεται στην ομάδα μας με κανονική μεταγραφή από την Πάφο.

Ξεχωρίζει για την ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια και η προσθήκη του δίνει ακόμη μεγαλύτερο βάθος στο κέντρο της άμυνας.

Ο Γκεσάν έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Νανσί, Ουντινέζε, Φόλενταμ και Κρίστιανσουντ, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας Κ18.

Καλωσορίζουμε τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη και τον Αξέλ Γκεσάν στη μεγάλη οικογένεια της Μαύρης Θύελλας. Τους ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!

Ολοκλήρωση συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Λαδά

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Λαδά, ο οποίος αποτέλεσε ένα από τα παλαιότερα μέλη της ομάδας μας, προσφέροντας τις υπηρεσίες του για πέντε συνεχόμενα χρόνια.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του στον σύλλογο και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής του σταδιοδρομίας.