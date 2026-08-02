«Πιο ενεργή για την απόκτηση του Ουόκερ η Παρτιζάν»

Η Παρτιζάν φαίνεται να είναι η πιο ενεργή ομάδα στην κούρσα της απόκτησης του Λόνι Ουόκερ.

Μετά το «Mozzart Sport», που ανέφερε πως η σερβική ομάδα είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Αμερικανό άσο, ήρθε και το «Israel Hayom» να τονίσει πως η Παρτιζάν είναι ο πιο ενεργός μνηστήρας για τον Λόνι Ουόκερ.

Υπενθυμίζουμε πως τον Λόνι Ουόκερ τον θέλει και η Ρεάλ, με τον Αμερικανό πλέον πολύ δύσκολα να συνεχίζει στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και να αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Την περασμένη σεζόν ο Ουόκερ με την φανέλα της ομάδας του Οντέτ Κάτας μέτρησε 15,2 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ ανά 22,7 λεπτά συμμετοχής μέσο όρο.