Εθνική Νεανίδων: Αποστολή πρωτιάς με τη Σλοβακία

Η Εθνική Νεανίδων συνεχίζει στο δρόμο των επιτυχιών στο Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας στην Τουλτσέα της Ρουμανίας, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να έχει μπροστά του την πιο σημαντική αποστολή έως τώρα, αντιμετωπίζοντας σήμερα (2/8, 18:30) τη Σλοβακία.

Ο στόχος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος δεν είναι άλλος από μία νίκη, η οποία θα το οδηγήσει ουσιαστικά στην κορυφή του ομίλου του, με μία ακόμη αναμέτρηση να έχει απομείνει τη Δευτέρα (4/8, 21:00) με αντίπαλο τη Δανία και το θετικό αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνέχεια στη διοργάνωση, στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων της «γαλανόλευκης».

Η Αναστασία Μύρβαλη, βοηθός του Βασίλη Μασλαρινού, ανέφερε σχετικά με τον αγώνα: «Είναι για εμάς ακόμη ένας τελικός. Κάθε ματς έχει τέτοιο χαρακτήρα, με αντιπάλους είτε χαμηλότερης είτε υψηλότερης δυναμικότητας. Η Σλοβακία είναι μια ομάδα με αρκετά δυνατά κορμιά, κι εμείς οφείλουμε να κάνουμε καλή δουλειά στον έλεγχο των ριμπάουντ και του ρυθμού, βελτιώνοντας παράλληλα και τις βολές μας, καθώς είχαμε 16 χαμένες στο τελευταίο μας παιχνίδι με τη Βόρεια Μακεδονία. Είναι ένα πολύ απαιτητικό ματς και η ξεκούραση θα παίξει το δικό της ρόλο, παίζοντας άλλο ένα ματς σε λιγότερες από 24 ώρες. Αν ακολουθήσουμε το πλάνο μας, θεωρώ ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι».

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δ’ Ομίλου:

Παρασκευή 31/7/2026

18.30 Δανία-Βόρεια Μακεδονία 73-60

21.00 Ελλάδα-Μεγάλη Βρετανία 68-63

Σάββατο 1/8/2026

21.00 Σλοβακία-Δανία 74-63

21.00 Βόρεα Μακεδονία-Ελλάδα 42-73

Κυριακή 2/8/2026

18.30 Ελλάδα-Σλοβακία

21.00 Μεγάλη Βρετανία-Βόρεια Μακεδονία

Τρίτη 4/8/202

21.00 Δανία-Ελλάδα

21.00 Σλοβακία-Μεγάλη Βρετανία

Τετάρτη 5/8/2026

16.00 Βόρεια Μακεδονία-Σλοβακία

21.00 Μεγάλη Βρετανία-Δανία