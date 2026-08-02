Εικόνα που σοκάρει: Η πληγή στο πόδι του Πινέδα (pic)

Ο πρώην άσος της ΑΕΚ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Άτλας και έγινε αλλαγή.

Η Μοντερέι νίκησε εκτός έδρας την Άτλας με 2-0 για το πρωτάθλημα, ωστόσο ο Ορμπελίν Πινέδα βγήκε «λαβωμένος» από το παιχνίδι.

Ο πρώην μέσος της ΑΕΚ, ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε για 75 λεπτά όταν αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με αναγκαστική αλλαγή, έπειτα από ένα σοκαριστικό μαρκάρισμα του Ντουκ.

Ο επιθετικός της Άτλας κινήθηκε με φόρα προς τον Πινέδα και με την μπάλα να έχει φύγει από τη διεκδίκησή του, άπλωσε το πόδι του ψηλά και τον πέτυχε λίγο κάτω από το καλάμι, δημιουργώντας μια τεράστια πληγή στον Μεξικανό χαφ στην οποία τοποθετήθηκαν εννέα ράμματα. Έπειτα από έλεγχο στο VAR, ο Ντουκ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για το «δολοφονικό» μαρκάρισμα στον μέσο της Μοντερέι.

Η εικόνα του ποδιού του Πινέδα, είναι σοκαριστική…