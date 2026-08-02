Τουμπανιάρη: «Βρίσκουμε το ρυθμό μας, πάμε για την πρωτιά»

Η Εθνική Νεανίδων συνεχίζει νικηφόρα στο Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας, κάνοντας το «2 στα 2» απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία, στην Τουλτσέα της Ρουμανίας, με τη «γαλανόλευκη» στο δρόμο που έχει «χαράξει» προς την επίτευξη των στόχων της.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει μπροστά του δύο ακόμη «μάχες», ξεκινώντας σήμερα (2/8, 18:30) απέναντι στη Σλοβακία, με τις παίκτριες του Βασίλη Μασλαρινιού να παλεύουν επί της ουσίας σε αυτό το ματς για την πρωτιά του ομίλου τους, την οποία θα «κλειδώσουν», εφόσον επικρατήσουν».

«Δεν υποτιμάμε κανέναν αντίπαλο, θα είμαστε έτοιμες στα απαιτητικά ματς»

Η Ευγενία Τουμπανιάρη μίλησε για την άνετη νίκη της Εθνικής Νεανίδων, τονίζοντας ότι «μπορεί να γνωρίζαμε, ότι ήταν ένας αντίπαλος χαμηλότερης δυναμικότητας σε σύγκριση με τη Μεγάλη Βρετανία, όμως δεν τον υποτιμήσαμε. Πιέσαμε την μπάλα, ακολουθήσαμε το πλάνο του κόουτς, που άνοιξε το rotation για να πάρουμε όλες αρκετά λεπτά συμμετοχής, κι έτσι φτάσαμε στην νίκη».

Η διεθνής σέντερ αναφέρθηκε και στη σημασία του γεγονότος, ότι τα λεπτά συμμετοχής μοιράστηκαν ανάμεσα σε όλες τις αθλήτριες, προσθέτοντας ότι «πρέπει να είμαστε όλες ξεκούραστες και με καλό ρυθμό στα επόμενα παιχνίδια, σε μια ομάδα που έχει ήδη βρει πολύ καλή χημεία. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένες και φρέσκιες, για να διεκδικήσουμε πρώτα το στόχο της πρώτης θέσης».

Οι παίκτριες του Βασίλη Μασλαρινού έχουν μπροστά τους το «εμπόδιο» της Σλοβακίας και η Ευγενία Τουμπανιάρη σχολίασε το τι θα μας φέρει την νέα επιτυχία. «Στα απαιτητικά ματς πρέπει να ξεκινάμε από την άμυνα και να ακολουθήσουμε την τακτική που θα μας πουν οι προπονητές μας, πρώτα μην αφήνοντας εύκολα καλάθια και μην κάνοντας εύκολα φάουλ, για να βρούμε και ρυθμό στην επίθεση. Με αυτό τον τρόπο θα φτάσουμε σε μια καθοριστική νίκη», συμπλήρωσε.