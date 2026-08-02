Έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Λουσέ

Στη Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο «Μακεδονία» φτάνει σήμερα (2/8 18:00) ο Τομ Λουσέ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Ο 23χρονος χαφ ετοιμάζει βαλίτσες για τη Θεσσαλονίκη, καθώς σήμερα θα ξεκινήσει από τη Νίκαια το ταξίδι του για την Ελλάδα, όπου θα αφιχθεί μέσω Γερμανίας.

ΠΑΟΚ και Νις, όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, βρήκαν τη... χρυσή τομή με τον Τομ Λουσέ να έρχεται για το τυπικό σκέλος της συμφωνίας και τις τελικές υπογραφές.

Ως εκ τούτου θα αποτελέσει την πέμπτη φετινή μεταγραφή των ασπρόμαυρων, μεγαλώνοντας τη... γαλλική παροικία μετά τους Μπατίστ Σανταμαρία, Σουαλιό Μεϊτέ, τον γαλλοθρεμμένο Μαντί Καμαρά αλλά και τον Γουϊλιάμ Μικελμπρενσί που θα αφιχθεί τα επόμενα 24ωρα.

Μένει να γίνει γνωστό το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Γάλλος μέσος, ο οποίος θα προστεθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ, κάτι που αναμένεται να συμβεί και με τον Γουϊλιάμ Μικελμπρενσί, καθώς ο Δικέφαλος δικαιούται δύο αλλαγές μέχρι την προσεχή Τετάρτη (5/8).