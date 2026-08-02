Ο 15χρονος Γκάμπριελ έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την Γιουνάιτεντ!

H Mάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε της Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1 σε φιλική αναμέτρηση, ωστόσο η είδηση αφορούσε την συμμετοχή του 15χρονου επιθετικού, Τζέι Τζέι Γκάμπριελ.

Ο νεαρός στράικερ, θεωρείται το κορυφαίο ταλέντο που έχει στις ακαδημίες της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Μάικλ Κάρικ να δίνει την ευκαιρία στον 15χρονο ποδοσφαιριστή σε μια δυνατή φιλική αναμέτρηση.

«Είμαι χαρούμενος που δίνω ευκαιρία σε νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, το αξίζουν», ανέφερε μετά το τέλος της φιλικής αναμέτρησης ο Μάικλ Κάρικ, για την απόφασή του να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Γκάμπριελ.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, άλλωστε μετέχει κανονικά στην προετοιμασία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και παρά το νεαρό της ηλικίας του, αναμένεται να πάρει τις ευκαιρίες του μέσα στη σεζόν, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες.