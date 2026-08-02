H Λεβερκούζεν έδωσε 30 εκατ. στη Νάπολι για τον Μιγκέλ Γκουτιέρεζ

H γερμανική ομάδα ήρθε σε οριστική συμφωνία με τους «Παρτενοπέι», για την αγορά του 25χρονου Ισπανού μπακ.

Η Λεβερκούζεν βρήκε τον αντικαταστάτη του Άλεξ Γκιμάλντο στο πρόσωπο του Μιγκέλ Γκουτιέρεζ με τις «ασπιρίνες» να δίνουν το ποσό των 30 εκατ. ευρώ στη Νάπολι για να τον αποκτήσουν.

Οι δύο ομάδες κατέληξαν σε οριστική συμφωνία και ο Γκουτιέρεζ την Κυριακή θα βρίσκεται στην Γερμανία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τη Λεβερκούζεν.

Ο 25χρονος μπακ έχει δώσει τα χέρια με τους ιθύνοντες της Μπάγερ, για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, αφήνοντας την Ιταλία για να μετακομίσει στην Γερμανία.