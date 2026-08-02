Επένδυση στα νιάτα από την ΑΕΛ Novibet

Οι «βυσσινί» προβίβασαν στην πρώτη ομάδα τον 20χρονο Νίκο Νίτσο.

Η ΑΕΛ Novibet επένδυσε σε έναν ποδοσφαιριστή που προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου και έχει ήδη αποκτήσει αγωνιστικές εμπειρίες.

Ο Νίκος Νίτσος γεννήθηκε στις 24 Απριλίου 2006 στη Λάρισα, είναι μεσοεπιθετικός και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Τύρναβο. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ακαδημία Τυρνάβου, όπου συνέχισε την ποδοσφαιρική του εξέλιξη, μέχρι να μεταπηδήσει το 2022 στην ΑΕΛ, εντασσόμενος αρχικά στην ομάδα Κ17.

Οι εμφανίσεις του είχαν ως αποτέλεσμα την προώθησή του στην ομάδα Κ19 της ΑΕΛ. Κατά το πρώτο μισό της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 πραγματοποίησε 7 συμμετοχές με την ΑΕΛ U-19 στο πρωτάθλημα υποδομών της Super League.

Το δεύτερο μισό της σεζόν 2025-2026 αγωνίστηκε στα Τρίκαλα, όπου με τη φανέλα της θεσσαλικής ομάδας κατέγραψε συνολικά 13 συμμετοχές σε αγώνες της Γ’ Εθνικής και του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, σημειώνοντας παράλληλα 3 γκολ.