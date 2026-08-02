Ζούπας: «Ελπίζω να είμαστε αυτοί που θα χαμογελάμε στο τέλος»

Η Εθνική Εφήβων απέχει ένα βήμα από την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19 που θα διεξαχθεί το 2027 στο Παρντουμπίτσε της Τσεχίας. Ο Άγγελος Ζούπας και οι συμπαίκτες του το γνωρίζουν καλά και φρόντισαν να το δείξουν σπέναντι στο Ισραήλ, σε έναν αγώνα στον οποίο η ελληνική ομάδα κυριάρχησε και έδειξε ίσως ένα διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με τον αγώνα του ομίλου, ως το τελικό σφύριγμα.

«Πιστεύω ότι δεν ήταν τόσο διαφορετικό για εμάς», ξεκαθαρίζει ο Ζούπας και προσθέτει: «Ίσως για όσους το παρακολουθούσαν. Είχαμε κάνει την ίδια προετοιμασία με τον αγώνα του ομίλου. Ίσως να είχε μια διαφορά το γεγονός ότι είχαμε μια καλύτερη και πιο καθαρή εικόνα του πως παίζουν μετά και από τα παιχνίδια εδώ στο Ευρωμπάσκετ. Θέλαμε να δείξουμε ότι χάσαμε λίγο άδικα στο πρώτο μεταξύ μας παιχνίδι, ότι είχαμε αδικήσει τους εαυτούς μας, ίσως και γι’ αυτό να φάνηκε μάλλον εύκολο σήμερα στο τέλος».

Η τελική διαφορά των 20 πόντων και μια πορεία στην τελική ευθεία χωρίς… άγχος ήταν κάτι ίσως οι περισσότεροι δεν το περίμεναν, με βάση την εικόνα και του Ισραήλ στην διοργάνωση: «Αν θέλω να είμαι ειλικρινής δεν περιμέναμε ούτε εμείς ότι θα είναι τόσο εύκολο, ότι θα ανοίξει τόσο η διαφορά. Είναι πιθανό να έπαιξε ρόλο πως σε όλο το τουρνουά το βάρος για το Ισραήλ το σηκώνουν κυρίως δύο παίκτες, έχουν πάρει το μεγαλύτερο φορτίο και ίσως με την διοργάνωση να φτάνει στο τέλος της να μην έχουν τόσες ανάσες, να μην μπορούσαν να βοηθήσουν τόσο όσο τις προηγούμενες ημέρες».

Τα καλύτερα λέγονται και… αποφασίζονται όταν οι προβολείς σβήνουν και όλοι λένε αυτό που βρίσκεται στην καρδιά τους. Συνήθως είναι κάτι που λειτουργεί σε κάθε ομάδα. Το ίδιο έγινε και με την Εθνική Εφήβων: «Είχαμε μιλήσει ως ομάδα. Δεν ήταν λίγο η ήττα από την Ισπανία και ο τρόπος με τον οποίο αυτή ήρθε. Αν θέλω να είμαι ειλικρινής ήταν ένα σοκ για όλους μας. Κακά τα ψέματα… Μαζευτήκαμε, μιλήσαμε και είπαμε ότι η Πέμπτη θέση δεν είναι κάτι «μικρό». Δεν θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να παίξουμε σε ένα παγκόσμιο και πως θέλουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο, να πάρουμε αυτό που πιστεύουμε ότι μας αξίζει».

Αντίπαλος της Ελλάδας στη μάχη για την πέμπτη θέση θα είναι ο νικητής του αγώνα Γερμανία – Τουρκία: «Δεν έχουμε ακόμη εικόνα από τις δύο αυτές ομάδες ακόμη (σ.σ. ο αγώνας παιζόταν την ώρα που ο Έλληνας γκαρντ εξέφρασε τις σκέψεις του). Θα πω όμως αυτό που μας λέει ο κόουτς: Ότι ο κύριος στόχος είναι τι κάνουμε εμείς και όχι οι αντίπαλοι και με αυτό το σκεπτικό θα μπούμε στο παρκέ και αύριο».

Τι θα σκέφτονται όταν πατήσουν το παρκέ αύριο οι νεαροί Έλληνες διεθνείς; «Δεν θα σκεφτόμαστε κάτι περισσότερο από ότι σε κάθε παιχνίδι. Το κίνητρο υπάρχει. Θέλουμε τη νίκη και θα παλέψουμε από το 1’ ως το 40’ για να την κάνουμε πραγματικότητα. Πέρυσι με την Εθνική Παίδων βρεθήκαμε εκτός προημιτελικών. Φέτος βρεθήκαμε με το μισό πόδι στους ημιτελικούς. Η πέμπτη θέση είναι μια διάκριση, γιατί δίνει ένα εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και θέλουμε αυτό το εισιτήριο. Με αυτό θα μπούμε στο παιχνίδι αύριο και ελπίζω να είμαστε αυτοί που θα χαμογελάσουμε στο τέλος».