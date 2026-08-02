Αγγλική «σφαγή» για τον Σκαλβίνι της Αταλάντα

Τρεις ομάδες της Premier League δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό της Αταλάντα, Τζιόρτζιο Σκαλβίνι.

Όπως αναφέρει η «Sun», για τον νεαρό Ιταλό διεθνή έχουν κάνει κρούση στην Αταλάντα, η Νιούκαστλ, η Τσέλσι και η Τότεναμ, εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους για την απόκτησή του.

Η Νιούκαστλ μάλιστα προσφέρει 34 εκατ. λίρες στην ιταλική ομάδα, ωστόσο οι ιθύνοντες της Αταλάντα ζητούν 42 εκατομμύρια λίρες για να παραχωρήσουν τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό.

Το συμβόλαιο του Σκαλβίνι με την ομάδα από το Μπέργκαμο, ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, με τον νεαρό στόπερ να εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισης στην Αγγλία.