H Mπάγερν έχει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Σέσκο

Οι Βαυαροί θέλουν να ενισχύσουν την επιθετική γραμμή τους, έχοντας βάλει στο στόχαστρό τους τον Σλοβένο επιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα ιστοσελίδας που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Μπάγερν Μονάχου, ο Βινσέντ Κομπανί έχει εισηγηθεί θετικά για την απόκτηση του 23χρονου επιθετικού, με τους ιθύνοντες των Βαυαρών να ετοιμάζουν την κίνησή του.

Οι Γερμανοί, ωστόσο θα βρουν σθεναρή αντίσταση από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που δεν θέλει να χάσει τον νεαρό επιθετικό, ιδιαίτερα μετά τις εμφανίσεις που έκανε στο δεύτερο μισό της σεζόν, υπό την καθοδήγηση του Μάικλ Κάρικ.

O Σέσκο στην πρώτη του σεζόν με την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κατέγραψε συνολικά 32 συμμετοχές, έχοντας στο ενεργητικό του 12 γκολ και 1 ασίστ, με το συμβόλαιο του να λήγει το καλοκαίρι του 2030.