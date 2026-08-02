Νταμ και μετά Φονσέκα για Τσιτσιπά στο Μόντρεαλ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει αντίπαλο στα μέτρα του για τον πρώτο γύρο του Μόντρεαλ, όμως στον δεύτερο ο δρόμος του γίνεται... δύσβατος.

Ο 27χρονος τενίστας, που μπήκε στο κυρίως ταμπλό μέσω προκριματικών, θα κάνει πρεμιέρα κόντρα στον επίσης qualifier Μάρτιν Νταμ από τις ΗΠΑ, Νο.104 στον κόσμο.

Αν, όμως, κλείσει θέση στην επόμενη φάση, τότε θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Βραζιλιάνο Ζοάο Φονσέκα (Νο.27), από τον οποίο είχε ηττηθεί πέρυσι στα τρία σετ στο Davis Cup στην Αθήνα.

Από εκεί και πέρα, οι πιθανότεροι αντίπαλοι είναι οι Κάσπερ Ρουντ (τρίτος γύρος), Μπεν Σέλτον (φάση «16»), Ντανίλ Μεντβέντεφ (προημιτελικά), Τέιλορ Φριτζ ή Σάσα Ζβέρεφ (ημιτελικά).

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό αρχίζουν σήμερα Κυριακή (2/8), όμως ο Τσιτσιπάς αναμένεται να ξεκινήσει την πορεία του τη Δευτέρα (3/8).