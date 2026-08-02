Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Δύο συλλήψεις - Σπινθήρες από ανεμογεννήτριες προκάλεσαν τη λαίλαπα

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς να εντοπιστεί

Εξελίξεις για τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και έφτασε μέχρι την Αττική, καθώς η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η εξειδικευμένη έρευνα και η αυτοψία με δικαστικό πραγματογνώμονα στο «σημείο μηδέν» κατέληξαν πως η αιτία είναι η ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες που προκάλεσε σπινθηρισμούς, οι οποίοι έπεσαν στο έδαφος και άναψαν το πρώτο μέτωπο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που υπέγραψε τη μελέτη και την επίβλεψη, καθώς και ο εργολάβος που κατασκεύασε το δίκτυο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, ενώ παράλληλα καταζητείται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για την πλήρη διαλεύκανση των ποινικών ευθυνών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς να εντοπιστεί.

Πηγή: Ethnos.gr