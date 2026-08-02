Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Ξεπέρασε τα 100.000 στρέμματα - Οδεύει να καταγραφεί ως «megafire»

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος, θεωρείται πλέον «πάρα πολύ πιθανό, αν όχι σχεδόν βέβαιο» ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά θα κατηγοριοποιηθεί επίσημα ως μέγα-πυρκαγιά (megafire).
Σύμφωνα με τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από τους δορυφόρους έως το ξημέρωμα της Κυριακής (02/08), η συνολική έκταση που έχει επηρεαστεί από το πύρινο μέτωπο ξεπερνά ήδη τα 100.000 στρέμματα.
Παράλληλα, οι δορυφορικές καταγραφές δείχνουν ότι η πυρκαγιά εξακολουθεί να ανιχνεύεται ως ενεργή.
Η ανάρτηση
Πηγή: Ethnos.gr