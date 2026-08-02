Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Ξεπέρασε τα 100.000 στρέμματα - Οδεύει να καταγραφεί ως «megafire»

Σε δραματικά επίπεδα αποτυπώνεται η εξάπλωση της καταστροφικής φωτιάς που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα και τις εκτιμήσεις των ειδικών.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος, θεωρείται πλέον «πάρα πολύ πιθανό, αν όχι σχεδόν βέβαιο» ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά θα κατηγοριοποιηθεί επίσημα ως μέγα-πυρκαγιά (megafire).

Σύμφωνα με τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από τους δορυφόρους έως το ξημέρωμα της Κυριακής (02/08), η συνολική έκταση που έχει επηρεαστεί από το πύρινο μέτωπο ξεπερνά ήδη τα 100.000 στρέμματα.

Παράλληλα, οι δορυφορικές καταγραφές δείχνουν ότι η πυρκαγιά εξακολουθεί να ανιχνεύεται ως ενεργή.

Η ανάρτηση

Πηγή: Ethnos.gr