Ευρωμπάσκετ U18: Επόμενος αντίπαλος η Γερμανία

Η Εθνική Εφήβων θα αναμετρηθεί σήμερα (2/8, 16.30) με την Γερμανία στο τελευταίο της παιχνίδι στο Ευρωμπάσκετ U18 με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τον πέμπτη θέση που οδηγεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19.

Τον τίτλο θα διεκδικήσουν Σλοβενία και Ιταλία. Η πρώτη νίκησε την Ισπανία (90-71) και η δεύτερη σε έναν αγώνα θρίλερ πήρε τη νίκη στο τελευταίο δευτερόλεπτο με το τρίποντο του Ντι Μέο (80-77).

Το πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας είναι το εξής:

Θέσεις 1-2: 21.30 Σλοβενία-Ιταλία

Θέσεις 3-4: 19.00 Ισπανία-Γαλλία

Θέσεις 5-6: 16.30 Ελλάδα-Γερμανία

Θέσεις 7-8: 14.00 Ισραήλ-Τουρκία

Θέσεις 9-10: 19.00 Σερβία-Εσθονία

Θέσεις 11-12: 18.30 Δανία-Λιθουανία

Θέσεις 13-14: 14.00 Λετονία-Αυστρία

Θέσεις 15-16: 11.30 Βουλγαρία-Σλοβακία