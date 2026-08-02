Ευρωμπάσκετ U18: Επόμενος αντίπαλος η Γερμανία

Τον τίτλο θα διεκδικήσουν Σλοβενία και Ιταλία. Η πρώτη νίκησε την Ισπανία (90-71) και η δεύτερη σε έναν αγώνα θρίλερ πήρε τη νίκη στο τελευταίο δευτερόλεπτο με το τρίποντο του Ντι Μέο (80-77).
Το πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας είναι το εξής:
Θέσεις 1-2: 21.30 Σλοβενία-Ιταλία
Θέσεις 3-4: 19.00 Ισπανία-Γαλλία
Θέσεις 5-6: 16.30 Ελλάδα-Γερμανία
Θέσεις 7-8: 14.00 Ισραήλ-Τουρκία
Θέσεις 9-10: 19.00 Σερβία-Εσθονία
Θέσεις 11-12: 18.30 Δανία-Λιθουανία
Θέσεις 13-14: 14.00 Λετονία-Αυστρία
Θέσεις 15-16: 11.30 Βουλγαρία-Σλοβακία