Στην Ζάκυνθο ο Έργκους Κάτσε!

Επιστροφή στην αγωνιστική δράση μετά από 1.5 χρόνο για Αλβανό μέσο.

Έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρίες απέκτησε η Ζάκυνθος.

Η νησιώτικη ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου πλέον Εργκους Κάτσε. Ο έμπειρος μέσος έπαιζε στο Κόσοβο με τη Γκαλίν και ήταν ελεύθερος από τον Γενάρη του 2025.

Η ανακοίνωση για τον Κάτσε:

«Η ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961 ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ergis Kace. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας, προσθέτοντας ποιότητα, προσωπικότητα και σημαντικές παραστάσεις από υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Η παρουσία του αποτελεί μία ακόμη σημαντική κίνηση ενίσχυσης ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και είμαστε βέβαιοι ότι με την εμπειρία και τον επαγγελματισμό του θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας μας.

Ο Ergis Kace γεννήθηκε στις 8 Ιουλίου 1993 στην Κορυτσά της Αλβανίας και αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο αγωνίστηκε στη Super League, στο Κύπελλο Ελλάδας και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες των Βικτόρια Πλζεν, Παναθηναϊκού, Άρη, ενώ αγωνίστηκε και στο εξωτερικό με τη Παρτιζάνι Τιράνων.

Διεθνής με την Εθνική Αλβανίας, συμμετείχε στην ιστορική παρουσία της χώρας του στο UEFA EURO 2016, ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία από πρωταθλήματα και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961 καλωσορίζει τον Ergis Kace και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανοκίτρινη φανέλα».