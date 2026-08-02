ΠΑΣ Γιάννινα: Παρουσίασε τις φανέλες για τη νέα περίοδο

Η ομάδα της Ηπείρου ανανέωσε το συμβόλαιο του νεαρού Γκόγκα.

Τις εμφανίσεις του για τη νέα περίοδο παρουσίασε ο ΠΑΣ Γιάννινα.

Τον ΠΑΣ Γιάννινα θα ντύνει την σεζόν 2026-27 η γιαννιώτικη εταιρεία ένδυσης Athlos Sportwear.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, ο Πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΠΑΣ Ναπολέων Τσακανέλης και τα υπόλοιπα μέλη, ο τιμ μάνατζερ Γιώργος Ντάσιος, ο προπονητής Χρήστος Ράπτης και οι συνεργάτες του στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Στην ειδική εκδήλωση, φωτογραφήθηκαν με τις εμφανίσεις και οι υπόλοιποι παίκτες του ΠΑΣ.

Η πρώτη προπόνηση του ΠΑΣ Γιάννινα για τη νέα σεζόν θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 18.30 στο ΠΕΑΚΙ.

- Η ομάδα της Ηπείρου προχώρησε και στην ανανέωση του συμβολαίου του 18χρονου στόπερ Φώτη Γκόγκα.