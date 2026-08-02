«Γιατί Βινίσιους; Έχει τον Τζόλη!»: Η Sun υποκλίνεται στον Έλληνα άσο

Ο Χρήστος Τζόλης έκλεψε τις εντυπώσεις στο φιλικό της Άρσεναλ απέναντι στην Τζιρόνα, με την εμφάνισή του να προκαλεί αίσθηση στην Αγγλία και να τον φέρνει στο επίκεντρο των κορυφαίων Μέσων της χώρας.

Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της νίκης των «κανονιέρηδων» με 4-1, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα. Με εξαιρετική ατομική ενέργεια και άψογο τελείωμα στην απέναντι γωνία διαμόρφωσε προσωρινά το 2-0, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση, ενώ συνολικά πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα πειστική εμφάνιση.

Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον αγγλικό Τύπο. Η Daily Mail τον ανέδειξε σε κεντρικό της θέμα με τίτλο πως «ο Χρήστος Τζόλης έκλεψε την παράσταση», ενώ η The Sun στάθηκε με χιουμοριστική διάθεση στην ποιότητά του, γράφοντας πως «η Άρσεναλ δεν χρειάζεται να κοιτάζει τον Βινίσιους Τζούνιορ, όταν έχει ήδη τον Τζόλη».

Ανάλογη είναι και η εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι φίλοι της Άρσεναλ αποθεώνουν τον 24χρονο άσο για την εικόνα του στα πρώτα δείγματα γραφής. Δεν είναι λίγοι, μάλιστα, εκείνοι που σχολιάζουν πως τα περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για την απόκτησή του από την Κλαμπ Μπριζ μοιάζουν ήδη μικρό ποσό μπροστά στις δυνατότητες και την προοπτική που δείχνει να διαθέτει.

Ο Τζόλης δείχνει να προσαρμόζεται άμεσα στις απαιτήσεις του νέου του περιβάλλοντος και, αν συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς, δεν αποκλείεται να εξελιχθεί σε ένα από τα πρόσωπα της νέας σεζόν για τους Λονδρέζους.

