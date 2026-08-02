Τελευταίο φιλικό και επιστροφή στην Αθήνα για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ δίνει σήμερα το μεσημέρι το έκτο και τελευταίο φιλικό παιχνίδι επι ολλανδικού εδάφους καθώς θα αντιμετωπίσει την Σεντ Τρούιντεν στην περιοχή Μιλ, στο προπονητικό κέντρο RKSV Juliana Mill, (σέντρα στις 15:00, COSMOTE Sport 1). Αποστολή στην Ολλανία.

Το ματς θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών ενώ αμέσως μετά το τέλος η Ένωση θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα. Η ΑΕΚ θυμίζουμε πως έχει δώσει μέχρι τώρα πέντε φιλικά παιχνίδια σε πρώτο και δεύτερο διάστημα: νίκησε Ντε Γκράαφσαπ, Χρόνινχεν 2-1, την Τσβόλε 3-2, ήρθε ισόπαλη με την Φίτεσε 0-0 και ηττήθηκε στο τελευταίο από την Σάμσουνσπορ με 2-1. Μάλιστα με τους Τούρκους ο Μάρκο Νίκολιτς χρησιμοποίησε ουσιαστικά την ενδεκάδα του δεύτερου ροτέισιον και σύμφωνα με όσα είχε προαναγγείλει μετά το Τσβόλε, σήμερα, στο τελευταίο τεστ, θα δούμε να επανέρχονται οι βασικοί.

Το πιθανότερο λοιπόν είναι να δούμε μια ενδεκάδα παρόμοια με αυτή στο Τσβόλε όπου είχαν χρησιμοποιηθεί οι Μπρινιόλι, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα, Κάιρινεν, Μαρίν, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα ωστόσο θέση διεκδικούν από την αρχή ο Στρακόσα που είναι πλέον στο 100%, ο Μάγερ στον άξονα (έχει δοκιμαστεί στο πλάι του Κάιρινεν) και ο Καλοσκάμης που σε μια από τις προπονήσεις δοκιμάστηκε στο δεξί φτερό κάτι που έχει τη σημασία του. Μην ξεχνάμε πως η ΑΕΚ που ολοκληρώνει σήμερα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, έχει αρχίσει να μπαίνει ήδη σε mood επίσημων υποχρεώσεων καθώς στις 12 Αυγούστου έχει το Σούπερ Καπ με τον ΟΦΗ και μια εβδομάδα μετά το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι για τα πλέι οφ του Champions League.

Ειναι λογικό λοιπόν ο Νίκολιτς να θέλει να φορμάρει την ομάδα του και να μοντάρει το καλύτερο δυνατό πλάνο εν όψει των επίσημων υποχρεώσεων αρχής γενομένης από τον τελικό του Σούπερ Καπ εκεί όπου θα χρησιμοποιηθούν βάσει κανονισμού δύο μικροί. Υπό αυτή την έννοια ενδεχομένως το σημερινό φιλικό να έχει την μορφή της πρόβας τζενεράλε εν όψει ΟΦΗ κάτι που σημαίνει πως ο Νίκολιτς θα δουλέψει πάνω στο πλάνο που έχει στο μυαλό του.