«Ο Ορτέγκα ζήτησε να φύγει από τον Ολυμπιακό» (pic)

Τι αναφέρουν δημοσιεύματα στην Αργεντινή για τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού.

Οι συζητήσεις του Ολυμπιακού με τη Ρίβερ Πλέιτ είναι σε εξέλιξη χωρίς να υπάρχει συμφωνία ακόμη για παραχώρηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Την ίδια ώρα δημοσιεύματα από το διαδίκτυο, επιβεβαιώνουν ότι ο αριστερός μπακ των «ερυθρόλευκων» ζήτησε να φύγει, με προορισμό την Ρίβερ Πλέιτ.

Όπως αναφέρει στο Χ, ο Fer Padron, ο αργεντινός αριστερός μπακ, «καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να φύγει από τον Ολυμπιακό» και πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση.

«Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να φύγει από τον Ολυμπιακό. Σήμερα ενημέρωσε τους διευθυντές του συλλόγου ότι θέλει να πουληθεί στην Ρίβερ Πλέιτ. Οι διαπραγματεύσεις είναι σε καλό δρόμο και ίσως ολοκληρωθούν τις επόμενες ώρες» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.