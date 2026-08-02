Στη Μύκονο ο Σαλάχ: Χαλαρώνει πριν αποφασίσει τον επόμενο σταθμό του (vid)

Μετά από μία γεμάτη σεζόν, που ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Mοχάμεντ Σαλάχ απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών του στη Μύκονο.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ βρέθηκε στην κοσμοπολίτικη Ψαρρού, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το ποδόσφαιρο και χαλαρώνοντας πριν αποφασίσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο 34χρονος επιθετικός κυκλοφορεί πλέον ως ελεύθερος, έπειτα από την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Λίβερπουλ, με το όνομά του να βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο αρκετών μεταγραφικών σεναρίων. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι δύο ομάδες που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του είναι η Μπεσίκτας και η Τραμπζονσπόρ, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτησή του.

Προς το παρόν, πάντως, ο Σαλάχ δείχνει να απολαμβάνει στιγμές ξεγνοιασιάς στις ελληνικές παραλίες, πριν πάρει τις οριστικές αποφάσεις για το μέλλον του.