Ολυμπιακός: Γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί ο Τζολάκης από τη Χαλ

Τον λόγο που δεν έχει επισημοποιηθεί ακόμα η μεταγραφή του Έλληνα πορτιέρο από τον Ολυμπιακό στη Χαλ, αποκαλύπτει αγγλικό δημοσίευμα.

Οι Ερυθρόλευκοι τα έχουν βρει σε όλα με τον αγγλικό σύλλογο για την πώληση του διεθνούς πορτιέρο με τον παίκτη να έχει ήδη περάσει από ιατρικές εξετάσεις, εδώ και μέρες.

Όσο για τον λόγο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η μεταγραφή του από την ομάδα του Ατζούν Ιλιτζάλι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Hull Live» έγκειται στο γεγονός πως δεν έχει εκδοθεί ακόμα η βίζα του. Για τον ίδιο λόγο μάλιστα έχει καθυστερήσει να ανακοινωθεί και η απόκτηση του Νόμελ Μεντί.