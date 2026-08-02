Κυψέλη: Χωρίς αποτυπώματα και DNA η βαλίτσα όπου βρέθηκε η 38χρονη - Ο «Μάρκος» που ψάχνει η ΕΛΑΣ

Άστεγος που διέμενε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο αγνοείται από τη στιγμή που εντοπίστηκε η βαλίτσα

Eκτενείς αναφορές στη μυστηριώδη υπόθεση με το πτώμα της Σκωτσέζας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης, κάνουν τα βρετανικά Μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, που επικαλείται δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίας Δημογλίδου, ο δράστης ήταν πολύ προσεκτικός και δεν άφησε καθόλου αποτυπώματα ή DNA στη βαλίτσα. Αντίθετα, άφησε την αστυνομία με τα ίδια αναπάντητα ερωτήματα, μετά την εξέταση για πιθανά αξιοποιήσιμα ευρήματα.

«Προτεραιότητά μας είναι να εξακριβώσουμε ποιος άφησε τη βαλίτσα. Όποιος κι αν ήταν, φρόντισε να μη αφήσει πίσω του δακτυλικά αποτυπώματα ή DNA. Ολόκληρο το Τμήμα Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI εργάζεται πάνω στην υπόθεση. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με άλλες αστυνομικές Αρχές και θα εξιχνιάσουμε αυτή την υπόθεση», τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Για τη συνδρομή στις έρευνες έχει ενημερωθεί και η Αστυνομία της Σκωτίας, με αστυνομικούς να λαμβάνουν καταθέσεις από φίλους της Ρος στο Ίνβερνες που φέρεται να έζησε για κάποιο διάστημα η Ρος.

Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε επίσης ότι οι ιατροδικαστές δεν έχουν ακόμη καταλήξει στον ακριβή τρόπο με τον οποίο πέθανε η 38χρονη, στο σώμα της οποίας δεν βρέθηκαν εμφανή σημάδια κακώσεων.

Πού είναι ο «Μάρκος»;

Ένα νέο στοιχείο που προκύπτει από τις έρευνες είναι ότι οι ελληνικές Αρχές αναζητούν έναν δεύτερο άστεγο, πέρα από αυτόν που βρήκε τη βαλίτσα και ειδοποίησε την αστυνομία. Το όνομά του είναι Μάρκος, διέμενε στο ίδιο εγκαταλελειμμένο κτίριο και έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν, όταν επιτέθηκε με μαχαίρι σε γυναίκα. Ο άνδρας αυτός δεν έχει εμφανιστεί από τη στιγμή που εντοπίστηκε το πτώμα της Ρος.

Παράλληλα, οι ερευνητές προσπαθούν να αξιοποιήσουν τα δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης για να εντοπίσουν τον δράστη, καθώς για έντεκα ημέρες μετά τον θάνατό της αποστέλλονταν μηνύματα από τη συσκευή της προς φίλους της και προς τον πατέρα της – δικηγόρο που ζει στο Εδιμβούργο – μέχρι να ταυτοποιηθεί δημόσια στις 29 Ιουλίου.

Η Ρος είχε ταξιδέψει αεροπορικώς από το Εδιμβούργο στην Αθήνα στις 29 Ιουνίου. Αστυνομική πηγή ανέφερε ότι επισκεπτόταν συχνά την Ελλάδα, όπου προσέφερε εθελοντική εργασία σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και υποστήριζε γυναίκες που είχαν υποστεί κακοποίηση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε επίσης εργαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νότια Αφρική.

Κατά την τελευταία της επίσκεψη διέμενε σε φίλους της στο Κερατσίνι.

Πηγή: Ethnos.gr