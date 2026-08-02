«Χωρίζουν Ολυμπιακός - Ουόκαπ»

Όπως αναφέρει το «Φως», το σίριαλ τελειώνει με τον Τεξανό να οδεύει προς την Ντουμπάι BC. Τι αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

Τον δρόμο για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει πάρει ο Αμερικανός άσος, με το «Φως» να αναφέρει πως το σίριαλ του Ουόκαπ φτάνει στο τέλος, αφού ο παίκτης θα μετακομίσει στην Ντουμπάι BC.

Το γυαλί έχει ραγίσει ανάμεσα στον Τεξανό άσο και τον Ολυμπιακό, με το δημοσίευμα να τονίζει πως η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναμένεται να αυξήσει την προσφορά της και να φτάσει τελικά στο deal με τους «ερυθρόλευκους» για να αποκτήσει τον Αμερικανό.

Υπενθυμίζουμε πως ήδη η Ντουμπάι BC έχει καταθέσει δύο προτάσεις στον Ολυμπιακό, που τις θεώρησε χαμηλές και τις απέρριψε, με το «Φως» να αναφέρει όμως πως η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα επανέλθει και όπως όλα δείχνουν θα φτάσουν σε συμφωνία.