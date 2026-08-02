Παναθηναϊκός: Πήρε 1.600 εισιτήρια, ετοιμάζεται... απόβαση στη Σόφια

«Πράσινη» απόβαση στη Σόφια, με τον Παναθηναϊκό να έχει εξασφαλίσει 1.600 εισιτήρια για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Δυναμικό "παρών" αναμένεται να δώσει ο κόσμος του Τριφυλλιού στον επαναληπτικό με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο "Bistritsa Stadium", για τον 3ο προκριματικό του Conference League.

Οι Πράσινοι έχουν εξασφαλίσει 1.600 εισιτήρια, με την προοπτική μάλιστα να πάρει κι άλλα σε περίπτωση που πιστοποιηθεί στην πράξη ότι θα προκύψει ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση.

Με δεδομένη πάντως τη χιλιομετρική απόσταση με τη Σόφια, που επιτρέπει (και) οδικές μετακινήσεις, αλλά και τις πληροφορίες που λαμβάνουν στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί «απόβαση» των φίλων του συλλόγου στη Βουλγαρία.

Πολλοί Παναθηναϊκοί άλλωστε είναι στη Μακεδονία, ενώ και οι τιμές των εισιτηρίων δεν πρόκειται να ξεπερνούν τα 20-25 ευρώ.