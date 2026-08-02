«Σε συζητήσεις με τον Μπρουκς η Βαλένθια»

Η Βαλένθια είναι σε συζητήσεις με τον Αρμόνι Μπρουκς για την απόκτησή του.

Όπως αναφέρει ισραηλινό δημοσίευμα, ο Αμερικανός άσος δύσκολα θα συνεχίσει στη Βιλερμπάν με τα οικονομικά προβλήματα που έχει, με τη Βαλένθια να είναι συζητήσεις μαζί του.

Έτσι η ισπανική ομάδα προστέθηκε στη λίστα με τις Ρεάλ, Παρτιζάν, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελ Αβίβ, που έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον για τον Μπρουκς.