«Σε συζητήσεις με τον Μπρουκς η Βαλένθια»

Όπως αναφέρει ισραηλινό δημοσίευμα, ο Αμερικανός άσος δύσκολα θα συνεχίσει στη Βιλερμπάν με τα οικονομικά προβλήματα που έχει, με τη Βαλένθια να είναι συζητήσεις μαζί του.
Έτσι η ισπανική ομάδα προστέθηκε στη λίστα με τις Ρεάλ, Παρτιζάν, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελ Αβίβ, που έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον για τον Μπρουκς.
Valencia are in talks with Armoni Brooks— Arale Weisberg (@Aralos10) August 2, 2026
The Spanish club has joined Real Madrid, Partizan, Crvena Zvezda and Maccabi in the race to sign the guard, who is expected to leave ASVEL pic.twitter.com/d9M2ant0Fn