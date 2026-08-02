Παναθηναϊκός: Με το βλέμμα στην ΤΣΣΚΑ 1948 - Πρώτη προπόνηση για Κάνγκουα

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Κυριακή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την πρώτη αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ 1948, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League.

Tην πρώτη του προπόνηση με το Τριφύλλι στο στήθος πραγματοποίησε ο Κινγκς Κάνγκουα . Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού ενσωματώθηκε άμεσα στο πρόγραμμα της ομάδας, συμμετέχοντας σε ολόκληρη την προπόνηση χωρίς περιορισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προκριματικά με τους Πράσινους.

Στη συνέχεια, το βάρος έπεσε στην τακτική. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, προκειμένου οι ποδοσφαιριστές να ανεβάσουν σταδιακά ρυθμό, και ακολούθησαν ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, με έμφαση στη γρήγορη μεταφορά του παιχνιδιού, τη σωστή τοποθέτηση και τις συνεργασίες μεταξύ των γραμμών.

Έπειτα, ο Τζέικομπ Νίστρουπ δούλεψε με τους ποδοσφαιριστές του σε κομμάτια τακτικής, εστιάζοντας στις κινήσεις με και χωρίς την μπάλα, πριν η προπόνηση ολοκληρωθεί με παιχνίδια τρεις εναντίον τριών σε υψηλή ένταση, όπου ζητήθηκαν γρήγορες αποφάσεις, πίεση και άμεσες μεταβάσεις.