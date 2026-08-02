Δοκιμή SDNA: Ο... Πέδρι της ηλεκτροκίνησης (vid, pics)

Η εικόνα μένει χαραγμένη από το Μουντιάλ. Ο Πέδρι παίρνει την μπάλα χαμηλά, γυρίζει το σώμα του, αποφεύγει το πρέσινγκ με μία επαφή και μέσα σε δύο δευτερόλεπτα έχει αλλάξει ολόκληρη την επίθεση της Ισπανίας.

Αυτό καταλαβαίνεις ότι κάνει και το νέο Nissan Micra οδηγώντας το.

Η έκτη γενιά ενός αυτοκινήτου με περισσότερα από 40 χρόνια ιστορίας δεν προσπαθεί να γίνει ο πρωταγωνιστής της ηλεκτροκίνησης, αλλά προτιμά να κάνει κάτι πολύ πιο δύσκολο, να παρουσιάσει ένα σύνολο τόσο ολοκληρωμένο, ώστε μετά από μερικές ημέρες συμβίωσης να δυσκολεύεσαι να βρεις κάτι που πραγματικά θα άλλαζες.

Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που μπορεί να ακούσει σήμερα ένα αυτοκίνητο πόλης.

Σαράντα χρόνια μετά, αλλάζει... θέση στο γήπεδο

Κάθε μεγάλη ομάδα έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που τη συνοδεύουν για δεκαετίες, ακόμη κι όταν αλλάζουν οι προπονητές, οι τακτικές και οι εποχές. Ετσι αντιμετωπίζει και η Nissan το Micra. Από το 1983 μέχρι σήμερα το μικρό της hatchback υπήρξε ένας από τους πιο σταθερούς παίκτες της ενδεκάδας της, περνώντας από διαφορετικούς ρόλους χωρίς να χάσει ποτέ την ταυτότητά του.

Η πρώτη γενιά κέρδισε τον κόσμο με την αξιοπιστία και την οικονομία της. Οι επόμενες έγιναν πιο ώριμες, πιο ασφαλείς και περισσότερο ευρωπαϊκές, ενώ η τρίτη γενιά απέκτησε εκείνη τη χαρακτηριστική σχεδίαση με τα στρογγυλά φωτιστικά σώματα που ακόμη και σήμερα αναγνωρίζεται αμέσως.

Η σημερινή, έκτη γενιά, κάνει τη μεγαλύτερη... μεταγραφή της ιστορίας του μοντέλου. Η βενζίνη περνά οριστικά στο παρελθόν και το Micra μετατρέπεται σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς ενδιάμεσες λύσεις. Η Nissan δεν κράτησε μια θερμική έκδοση για όσους διστάζουν.

Είναι μια απόφαση με ρίσκο, ακριβώς όπως όταν ένας προπονητής αποφασίζει να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού μιας ομάδας που είχε μάθει να κερδίζει αλλιώς. Αν το αποτέλεσμα τον δικαιώσει, όλοι θα μιλούν για γενναία επιλογή. Αν όχι, θα θεωρηθεί λάθος. Στην περίπτωση του Micra, η πρώτη αίσθηση δείχνει ότι η Nissan διάβασε σωστά το παιχνίδι.

Η γκάμα περιλαμβάνει δύο εκδόσεις. Η βασική αποδίδει 120 ίππους και χρησιμοποιεί μπαταρία 40 kWh, ενώ η ισχυρότερη των 150 ίππων συνδυάζεται με μπαταρία 52 kWh και είναι αυτή που βρέθηκε στα χέρια μας. Στην πράξη αποδεικνύεται η πιο ολοκληρωμένη επιλογή, γιατί προσφέρει την αυτονομία που περιμένει κανείς από ένα σύγχρονο ηλεκτρικό, χωρίς να θυσιάζει τις επιδόσεις ή την ευχρηστία.

Ένα σχέδιο που χαμογελάει

Τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα προσπαθούν να δείξουν το μέλλον μέσα από αυστηρές γραμμές και επιθετικές λεπτομέρειες. Το Micra ακολουθεί διαφορετικό δρόμο. Κοιτάζει προς το παρελθόν μόνο όσο χρειάζεται, δανείζεται στοιχεία από την ιστορία του και τα συνδυάζει με έναν τρόπο που το κάνει να δείχνει σύγχρονο χωρίς να χάνει τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του.

Το ευρωπαϊκό σχεδιαστικό κέντρο της Nissan στο Λονδίνο δημιούργησε ένα μικρό hatchback που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Οι χαρακτηριστικοί φωτιζόμενοι δακτύλιοι εμπρός και πίσω αποτελούν την υπογραφή του, ενώ οι κυρίως προβολείς, κρυμμένοι μέσα στο σχέδιο, δίνουν μια έξυπνη τρισδιάστατη εικόνα που θυμίζει περισσότερο concept car παρά μοντέλο παραγωγής.

Το ίδιο συμβαίνει και στο προφίλ. Οι έντονοι θόλοι των τροχών, οι στάνταρ ζάντες των 18 ιντσών και οι γυαλιστερές μαύρες επιφάνειες χαμηλά στις πόρτες χαρίζουν στο Micra μια στιβαρότητα που δεν συναντάς συχνά σε αυτοκίνητο μήκους 3,97 μέτρων. Κοιτώντας το από κοντά, δύσκολα πιστεύεις ότι ανήκει στην κατηγορία των μικρών.

Η Nissan επένδυσε και στην εξατομίκευση, προσφέροντας 14 χρώματα αμαξώματος, διαφορετικά σχέδια ζαντών και τρεις επιλογές εσωτερικού, δημιουργώντας συνολικά 48 διαφορετικούς συνδυασμούς.

Η σκέψη επιστρέφει ξανά στον Πέδρι. Η πρώτη εντύπωση δεν έρχεται από μια ενέργεια που θα γίνει viral, αλλά από τον τρόπο που κινείται στο χώρο, από τις σωστές αποφάσεις και από τη συνολική εικόνα που χτίζει όσο περνά η ώρα. Και το Micra κερδίζει πόντους κάθε φορά που το παρατηρείς λίγο περισσότερο και ανακαλύπτεις μια ακόμη λεπτομέρεια που δεν είχες προσέξει στην πρώτη ματιά.

Εκεί όπου οι αριθμοί σταματούν να έχουν σημασία

Στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, σχεδόν όλα ξεκινούν από έναν πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών. Πόσοι ίπποι, πόσα χιλιόμετρα αυτονομίας, πόσα λεπτά μέχρι το 80%, πόσα δευτερόλεπτα για το 0-100. Χρήσιμα όλα αυτά, μόνο που σπάνια σου εξηγούν πώς νιώθει ένα αυτοκίνητο όταν ανοίξεις την πόρτα και ξεκινήσεις να ζεις μαζί του.

Το Micra κερδίζει ακριβώς εκεί καθώς η καμπίνα του δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με δεκάδες οθόνες ή με μια επίδειξη τεχνολογίας που ύστερα από λίγες ημέρες καταλήγει να κουράζει. Οι δύο οθόνες των 10,1 ιντσών έχουν καθαρά γραφικά, το σύστημα της Google λειτουργεί γρήγορα, οι φυσικοί διακόπτες για τον κλιματισμό παραμένουν στη θέση τους και κάθε λειτουργία βρίσκεται εκεί που περιμένεις να τη βρεις. Λεπτομέρειες που ακούγονται αυτονόητες, μέχρι να οδηγήσεις αυτοκίνητα στα οποία ακόμη και για να αλλάξεις τη θερμοκρασία χρειάζεται να ψάχνεις μέσα σε τρία διαφορετικά μενού.

Η Nissan απέφυγε αυτή την παγίδα και το αποτέλεσμα θυμίζει ποδοσφαιριστή που παίζει με το κεφάλι ψηλά. Δεν κρατά την μπάλα περισσότερο απ' όσο χρειάζεται, ούτε κάνει ντρίμπλες για να ακούσει το χειροκρότημα. Κάθε ενέργεια έχει λόγο ύπαρξης και κάθε επιλογή εξυπηρετεί τον τελικό στόχο, που εδώ δεν είναι άλλος από την καθημερινότητα του οδηγού.

Την ίδια φιλοσοφία συναντάς και στους χώρους. Παρότι το μήκος μένει κάτω από τα τέσσερα μέτρα, οι επιβάτες δεν αισθάνονται ότι στριμώχνονται πολύ (οι μπροστά κάθονται πιο άνετα), ενώ τα 326 λίτρα του χώρου αποσκευών καλύπτουν τις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας ή ενός ζευγαριού που θα φύγει για ένα Σαββατοκύριακο. Το Micra άλλωστε σχεδιάστηκε για να κάνει εύκολη τη ζωή αυτού που θα το χρησιμοποιεί κάθε μέρα.

Το ίδιο συμβαίνει και μόλις βρεθείς πίσω από το τιμόνι.

Οι 150 ίπποι της έκδοσης με τη μεγάλη μπαταρία ακούγονται αρκετοί. Στον δρόμο αποδεικνύονται ακριβώς όσοι χρειάζονται. Η επιτάχυνση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε περίπου οκτώ δευτερόλεπτα, όμως η ουσία βρίσκεται αλλού. Η απόκριση στο δεξί πεντάλ είναι άμεση, οι ενδιάμεσες επιταχύνσεις δίνουν αυτοπεποίθηση και μέσα στην πόλη το Micra αλλάζει λωρίδα ή εκμεταλλεύεται ένα μικρό κενό στην κίνηση με την ίδια ευκολία που ένας μέσος της κορυφαίας κλάσης βρίσκει την κάθετη πάσα πριν καν ανοίξει ο διάδρομος.

Αυτή η αίσθηση ενισχύεται από το χαμηλό κέντρο βάρους που προσφέρει η μπαταρία και από την προσεγμένη ρύθμιση της ανάρτησης. Οι λακκούβες και οι κακοτεχνίες απορροφώνται με τρόπο που δεν περιμένεις από ένα μικρό hatchback, ενώ όταν ο δρόμος αρχίζει να στρίβει, το πλαίσιο δείχνει μια ωριμότητα που σε κάνει να ξεχνάς γρήγορα την κατηγορία στην οποία ανήκει. Η πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων παίζει τον δικό της ρόλο σε αυτή την εικόνα, χαρίζοντας καλύτερο έλεγχο και περισσότερη ποιότητα κύλισης από αυτή που συναντά κανείς συνήθως στην κατηγορία.

Εκεί είναι που ο παραλληλισμός με τον Πέδρι αποκτά πραγματικό νόημα. Ο Ισπανός δεν κερδίζει επειδή κάνει τα πιο εντυπωσιακά πράγματα. Κερδίζει επειδή κάνει τα δύσκολα να μοιάζουν απλά. Το Micra ακολουθεί ακριβώς την ίδια λογική. Καμία αντίδραση δεν τραβά πάνω της τα φώτα, όλες μαζί όμως δημιουργούν ένα σύνολο που δύσκολα σου αφήνει περιθώριο για παράπονα.

Ηλεκτρικό χωρίς άγχος

Η μεγάλη μπαταρία των 52 kWh χαρίζει θεωρητική αυτονομία έως 408 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Ακόμη πιο σημαντικό όμως είναι ότι στη διάρκεια της δοκιμής η μέση κατανάλωση κινήθηκε κοντά στις 15 kWh ανά 100 χιλιόμετρα, μια τιμή που επιβεβαιώνει ότι το Micra διαχειρίζεται σωστά την ενέργειά του και μπορεί να πλησιάσει τους εργοστασιακούς αριθμούς σε πραγματικές συνθήκες.

Όταν έρθει η ώρα της φόρτισης, η υποστήριξη ταχυφόρτισης DC έως 100 kW επιτρέπει στην μπαταρία να ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς της (30-80%) σε περίπου μισή ώρα, χρόνος που αντιστοιχεί σε έναν καφέ και μια μικρή στάση πριν συνεχίσεις το ταξίδι σου.

Ύστερα από αρκετά χιλιόμετρα μαζί του, αυτό που μένει τελικά είναι η αίσθηση συνοχής. Όλα μοιάζουν να έχουν σχεδιαστεί από ανθρώπους που ήξεραν ακριβώς τι αυτοκίνητο ήθελαν να δημιουργήσουν και δεν παρασύρθηκαν από τη λογική του εντυπωσιασμού. Το Micra παρουσιάζεται με αυτοπεποίθηση, κάνει σωστά τη δουλειά του και αφήνει τον οδηγό να ανακαλύψει μόνος του τις αρετές του.

Ετσι χτίζουν τη φήμη τους και οι μεγάλοι χαφ. Σπάνια θα τους δεις να πανηγυρίζουν μπροστά στις κάμερες ή να κυνηγούν την προσωπική προβολή. Η αξία τους αποκαλύπτεται μέσα από την επίδραση που έχουν στο παιχνίδι της ομάδας. Ρωτήστε έναν προπονητή ποιον μέσο θέλει να έχει στα αποδυτήρια και οι πιθανότητες να ακούσετε το όνομα του Πέδρι είναι πολλές. Ρωτήστε κάποιον που έζησε για λίγες ημέρες με το νέο Micra ποιο είναι το στοιχείο που τον κέρδισε και δύσκολα θα σας δώσει μία μόνο απάντηση. Θα μιλήσει για την ποιότητα κύλισης, για την ευκολία στην πόλη, για την κατανάλωση, για την εργονομία, για την ησυχία στην καμπίνα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Nissan Micra 52 kWh

Χαρακτηριστικό Τιμή Ηλεκτροκινητήρας 150 PS Ροπή 245 Nm Μετάδοση Κίνηση στους εμπρός τροχούς Κιβώτιο Αυτόματο μονής σχέσης Επιτάχυνση 0-100 km/h 8,0 δλ. Τελική ταχύτητα 150 km/h (ηλεκτρονικά περιοριζόμενη) Μπαταρία 52 kWh (NMC, 400V) Φόρτιση AC Έως 11 kW Ταχεία φόρτιση DC Έως 110 kW Κατανάλωση (WLTP / δοκιμής) 14,7 / 15,0 kWh/100 km Αυτονομία (WLTP / δοκιμής) Έως 408 / 380 km Βάρος (απόβαρο) Από 1.452 kg Διαστάσεις (Μ × Π × Υ) 3.974 × 1.772 × 1.499 mm Μεταξόνιο 2.541 mm Χώρος αποσκευών 326 / 1.106 λίτρα Τιμή Από 26.500 € (με κρατική επιδότηση, όφελος απόσυρσης και επιδότηση λανσαρίσματος)

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ΦΩΤΟ: INTIME / Δημ.Σαρελάς