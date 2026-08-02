Με το... καλημέρα βασικός στην Μπάγερν Κ19 ο Καρανδρίκας

Με τον ιδανικότερο τρόπο ξεκίνησε το νέο κεφάλαιο της καριέρας του ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, καθώς πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με την Κ19 της Μπάγερν Μονάχου, παίρνοντας μάλιστα φανέλα βασικού.

Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον Ατρόμητο για να συνεχίσει την πορεία του στη Γερμανία, χρειάστηκε μόλις μία εβδομάδα προσαρμογής για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του τεχνικού επιτελείου των Βαυαρών.

Έτσι, βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα της Μπάγερν στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, για το Κύπελλο απέναντι στην Άιντραχτ 1949, επιβεβαιώνοντας πως οι άνθρωποι του συλλόγου τον υπολογίζουν από πολύ νωρίς.

Ο Καρανδρίκας αγωνίστηκε για περίπου 60 λεπτά, προτού αντικατασταθεί, με τον προπονητή του να προχωρά σε αλλαγές στην προσπάθεια της ομάδας να επιστρέψει στο παιχνίδι και να βρει το γκολ της ισοφάρισης.

Η συμμετοχή του στην αρχική σύνθεση, λίγες μόλις ημέρες μετά την άφιξή του στο Μόναχο, αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό πρώτο δείγμα, με τον Έλληνα αμυντικό να ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθειά του σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.