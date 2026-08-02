Εθνική Κορασίδων: Τεστ δυναμικότητας απόψε με την Μ. Βρετανία στα Ιωάννινα

Την τελευταία πρόβα θα κάνει η Εθνική Κορασίδων σήμερα (2/8) και αύριο (3/8) στους δύο φιλικούς αγώνες που θα παίξει με αντίπαλο την Μεγάλη Βρετανία στα Ιωάννινα στις 19.00.

Κι αυτά στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Ευρωμπάσκετ U16 (Β΄Κατηγορίας) το οποίο θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 11 Αυγούστου στο κλειστό γυμναστήριο «Σιδέρης Καραδήμας».

Η αποψινή αντίπαλος της γαλανόλευκης είναι μία από τις ομάδες που θα αγωνιστούν στο ΣΤ’ όμιλο του Ευρωμπάσκετ U16 μαζί με τις Ισλανδία και Νορβηγία, (η Ελλάδα μετέχει στον Ε’ όμιλο όπου βρίσκονται η Ιρλανδία και η Δανία), και η Εθνική Κορασίδων θα έχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να τεστάρει τις δυνάμεις της, βλέποντας παράλληλα τον βαθμό ετοιμότητας πριν την δική της πρεμιέρα στις 7 Αυγούστου.

Μπεκίρι: «Είμαστε σκληρή ομάδα με δυνατό χαρακτήρα!»

«Όπως οι φιλικοί αγώνες με τη Ρουμανία και τη Σερβία, έτσι και οι δυο τελευταίοι που θα παίξουμε με την Μεγάλη Βρετανία θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ να δούμε σε πιο επίπεδο βρισκόμαστε», δήλωσε η Πάνγκελα Μπεκίρι και πρόσθεσε. «Ανυπομονώ πάρα πολύ να αρχίσουν οι αγώνες του Ευρωμπάσκετ. Εγώ και κάποια άλλα κορίτσια στην ομάδα είχαμε αγωνιστεί και στην περσινή διοργάνωση και εφέτος, που είναι η χρονιά μας, ανυπομονούμε πολύ περισσότερο για να ζήσουμε κάτι ξεχωριστό. Γενικά, εφέτος η προετοιμασία μας είναι πάρα πολύ απαιτητική. Όχι βέβαια ότι πέρυσι δεν ήταν. Απλώς αυτό το καλοκαίρι έχουμε βάλει πολύ υψηλούς στόχους και θα πάμε στη διοργάνωση να τους κατακτήσουμε. Θα συνεχίσουμε να κρατάμε χαμηλά το κεφάλι και να δουλεύουμε. Είμαστε μια σκληρή ομάδα με κορίτσια που διαθέτουν δυνατό χαρακτήρα!».

Τουλούπη: «Είμαστε ενωμένες!»

Η Μαριάνθη Τουλούπη, ένα από νέα μέλη της Εθνικής Κορασίδων, από την πλευρά της στάθηκε στην ενότητα που υπάρχει στην ομάδα, τονίζοντας ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που θα τη βοηθήσουν να πετύχει τους στόχους της στο Ευρωμπάσκετ. «Ως ομάδα είμαστε πάρα πολύ ενωμένες κι αυτό βγαίνει μέσα στο γήπεδο, τόσο στις προπονήσεις όσο και στα φιλικά παιχνίδια. Είμαστε έτοιμες να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσουμε στη διάρκεια της διοργάνωσης», ανέφερε η διεθνής παίκτρια. Παράλληλα, σχολίασε την απόδοση της ομάδας στα προηγούμενα φιλικά παιχνίδια επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης. «Έχουμε παίξει σχετικά καλά και στους τέσσερις αγώνες. Παρ’ όλα αυτά, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε και να δείξουμε πολλά περισσότερα», δήλωσε και κατέληξε. «Πιστεύω πως στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα είμαστε 100% έτοιμες!».