Χάλκινη στο Ευρωπαϊκό η Λιόλιου – Νέο μετάλλιο για την Ελλάδα στο Βαρέζε (vid)

Η Γαβριέλα Λιόλιου συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας του Βαρέζε, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών και χαρίζοντας στην Ελλάδα ακόμη μία σημαντική διεθνή διάκριση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στον μεγάλο τελικό και πάλεψε μέχρι τα τελευταία μέτρα για τη δεύτερη θέση. Αν και βρισκόταν μπροστά στο μεγαλύτερο μέρος της κούρσας, η Ολλανδέζα Τόσκα Κέτλερ βρήκε δυνάμεις στο φινάλε, την προσπέρασε και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Η Λιόλιου ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 7:39.14, ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου και προσθέτοντας ακόμη ένα μετάλλιο στη συγκομιδή της, μετά τη δεύτερη θέση που είχε κατακτήσει στο διπλό σκιφ.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η ανεξάρτητη αθλήτρια Μαρίια Ζόβνερ με χρόνο 7:30.47, ενώ η Κέτλερ τερμάτισε δεύτερη σε 7:36.58. Η επιτυχία της Λιόλιου συνέβαλε ακόμη περισσότερο στην εξαιρετική παρουσία της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία της ελληνικής κωπηλασίας.