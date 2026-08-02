Χάλκινη στο Ευρωπαϊκό η Λιόλιου – Νέο μετάλλιο για την Ελλάδα στο Βαρέζε (vid)

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στον μεγάλο τελικό και πάλεψε μέχρι τα τελευταία μέτρα για τη δεύτερη θέση. Αν και βρισκόταν μπροστά στο μεγαλύτερο μέρος της κούρσας, η Ολλανδέζα Τόσκα Κέτλερ βρήκε δυνάμεις στο φινάλε, την προσπέρασε και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.
Η Λιόλιου ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 7:39.14, ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου και προσθέτοντας ακόμη ένα μετάλλιο στη συγκομιδή της, μετά τη δεύτερη θέση που είχε κατακτήσει στο διπλό σκιφ.
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η ανεξάρτητη αθλήτρια Μαρίια Ζόβνερ με χρόνο 7:30.47, ενώ η Κέτλερ τερμάτισε δεύτερη σε 7:36.58. Η επιτυχία της Λιόλιου συνέβαλε ακόμη περισσότερο στην εξαιρετική παρουσία της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία της ελληνικής κωπηλασίας.