Πήλιος ο... εκτελεστής και 2-0 η ΑΕΚ! (vid)

Δυο γκολ σε διάστημα 11 λεπτών για τον αριστερό μπακ της Ένωσης, η οποία προηγείται με 2-0 της Σεντ Τρούιντεν στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας στην Ολλανδία. Την ασίστ ο Κοϊτά που «έτρεξε» ιδανικά την αντεπίθεση στο 18'.

Δείτε το 2-0 της ΑΕΚ, με τον Σταύρο Πήλιο να σκοράρει ξανά: