Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Πήλιος ο... εκτελεστής και 2-0 η ΑΕΚ! (vid) 02-08-2026 15:31 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο Φιλικά παιχνίδια Προετοιμασία ΑΕΚ ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Sint Truidense VV ΠΡΟΣΩΠΑ Σταύρος Πήλιος Αμπουμπακαρί Κοϊτά 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δυο γκολ σε διάστημα 11 λεπτών για τον αριστερό μπακ της Ένωσης, η οποία προηγείται με 2-0 της Σεντ Τρούιντεν στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας στην Ολλανδία. Την ασίστ ο Κοϊτά που «έτρεξε» ιδανικά την αντεπίθεση στο 18'. Δείτε το 2-0 της ΑΕΚ, με τον Σταύρο Πήλιο να σκοράρει ξανά: Στην αντεπίθεση η Καρυστιανού με Αυγερινό... instanews.gr Τα 2 «λαβράκια» που χτυπάει ο ΠΑΟΚ έχουν την πρώτη ύλη για σπουδαία πράγματα menshouse.gr Η ζωή και το τέλος του «Σακ»: Ένα σούπερ ταλέντο που δεν έφτασε όσο ψηλά όριζε το αθλητικό «πεπρωμένο» του menshouse.gr Ο στρατός μπήκε σε επιφυλακή, τα σούπερ μάρκετ άδειασαν: Όταν τα ελληνικά πλοία πήραν εντολή να σταματήσουν τα τουρκικά «με ή χωρίς τη χρήση βίας» menshouse.gr Ποδοσφαιρική αντεπίθεση της ΕΡΤ: Αυτές είναι οι 2 διοργανώσεις που έκλεισε dailymedia.gr Μόνο 1 στους 100 το τερματίζουν: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ ιστορίας έχεις γνώσεις καθηγητή πανεπιστημίου menshouse.gr Ούτε να ακούει για ΝΔ: Βάζει «ταφόπλακα» στη συνεργασία instanews.gr «Η απόλυτη ξεφτίλα»: Η ανάρτηση-φωτιά του γιου του Γιώργου Παπαδάκη για τους Χιώτη – Παυλόπουλο στο «Καλημέρα Ελλάδα» dailymedia.gr Πήλιος ο... εκτελεστής και 2-0 η ΑΕΚ! (vid) SHARE