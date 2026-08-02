WRC: Νίκη... εντός έδρας για τον Σάμι Παγιάρι στην Φινλανδία

Ο Σάμι Παγιάρι (Toyota) κατέκτησε την νίκη στο Ράλι Φινλανδίας, τον 10ο εφετινό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WRC.

Ο 24χρονος Φινλανδός, που είχε πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της καριέρας του στο WRC πριν από δύο εβδομάδες στο Ράλι Εσθονίας, έκανε το «δύο στα δύο», επικρατώντας και στον «εντός έδρας» αγώνα του, γεγονός που τον ανέβασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Ο Παγιάρι διαχειρίστηκε χωρίς προβλήματα το προβάδισμά του την Κυριακή (2/8) και τερμάτισε με διαφορά άνω των 26 δευτερολέπτων από τον Σουηδό ομόσταβλό του στην Toyota, Όλιβερ Σόλμπεργκ, μετρώντας πλέον επτά παρουσίες στο βάθρο σε δέκα αγώνες μέσα στη σεζόν.

«Είναι απίστευτο. Η νίκη στην Εσθονία ήταν σπουδαία, όμως το να κερδίζεις τον αγώνα της πατρίδας σου μπροστά στους φιλάθλους σου είναι κάτι μοναδικό. Ήταν ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό ράλι, οπότε το να βρίσκομαι στην κορυφή του βάθρου είναι εκπληκτικό», δήλωσε ο νεαρός Φινλανδός.

Ο Φινλανδός είχε περάσει στην κορυφή της γενικής κατάταξης το βράδυ του Σαββάτου (1/8), μετά το σοβαρό ατύχημα του Γάλλου Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota), μαζί με τον συνοδηγό του Ζουλιέν Ινγκρασιά, που βγήκα εκτός διαδρομής κι μέτρησαν πολλαπλές ανατροπές με μεγάλη ταχύτητα.

Ο Οζιέ και ο συνοδηγός του, Ζουλιέν Ινγκρασιά, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις που δεν έδειξαν κάποιο ανησυχητικό εύρημα. Ωστόσο, παρέμειναν προληπτικά για νοσηλεία και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η εγκατάλειψη του Γάλλου τον άφησε πλέον 62 βαθμούς πίσω από τον Έβανς, τέσσερις αγώνες πριν από το φινάλε της σεζόν, μειώνοντας σημαντικά τις πιθανότητές του να διεκδικήσει τον 10ο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του.

«Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε από το Σαββατοκύριακο, ειδικά μετά το εξαιρετικό ξεκίνημα που είχαμε. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε και οι δύο καλά. Ευχαριστώ την ομάδα για την ασφάλεια του αυτοκινήτου και τον Ζουλιέν που με φρόντισε αμέσως μετά τη σύγκρουση και καθησύχασε την οικογένειά μου», ανέφερε ο Οζιέ.

Ο Έβανς, ο οποίος επίσης είχε ανατραπεί με το αυτοκίνητό του το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8), κατάφερε να συνεχίσει τον αγώνα λίγες ώρες αργότερα και, με την τρίτη θέση, ενίσχυσε το προβάδισμά του στην κορυφή της βαθμολογίας, τέσσερις αγώνες πριν από το φινάλε της σεζόν.

«Με τις συνθήκες που αντιμετωπίσαμε, πρόκειται για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ τους μηχανικούς, γιατί χωρίς αυτούς ο αγώνας μας θα είχε τελειώσει», τόνισε ο Έβανς, ο οποίος αύξησε τη διαφορά του στην κορυφή της βαθμολογίας στους 201 βαθμούς, έναντι 170 του Παγιάρι και 160 του Τακαμότο Κατσούτα.

Την τέταρτη θέση κατέλαβε ο Γάλλος Αντριέν Φουρμό (Hyundai), μπροστά από τον Βέλγο ομόσταβλό του Τιερί Νεβίλ (Hyundai).