Στον τελικό του Ελεύθερου Ομαδικού η Εθνική ομάδα

Την 4η θέση στον Προκριματικό του Ελεύθερου Ομαδικού, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κατέλαβε η Εθνική μας ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Ανδρών - Γυναικών, το πρωί της Κυριακής (2/8) στο Παρίσι και πήρε την πρόκριση για τον Τελικό του αγωνίσματος.

Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τις Θάλεια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Ισμήνη Μαρία Καραβασίλη, Στυλιανό Κουκουσέλη - Φούσκη, Σοφία Ευαγγελία Μαλκογεώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή και Γεωργία Μυρτώ Ζαγκανά, συγκέντρωσε 220,6266 βαθμούς με το πρόγραμμα «Hypnosis», καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στον προκριματικό.

Στον Τελικό, που είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα (3/8) το απόγευμα (17:00 ώρα Ελλάδας) προκρίθηκαν και οι οκτώ ομάδες που μετείχαν στον προκριματικό.

Την καλύτερη βαθμολογία πέτυχε η Ρωσία (που αγωνίζεται ως ανεξάρτητη με τα χρώματα της E.A.) με 272,7400 β.

Οι επόμενες ελληνικές συμμετοχές είναι τη Δευτέρα (3/8), το πρωί στις 10:00, η Βασιλική Αλεξανδρή στον τελικό του Ελεύθερου Σόλο και το απόγευμα (17:00) αυτή της Εθνικής Ομάδας στον τελικό του Ελεύθερου Ομαδικού.