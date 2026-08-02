Με τριάδα δυναμίτη στο 7.47

Τα προγνωστικά τριάδες σήμερα συγκεντρώνουν τρεις επιλογές από το κουπόνι της ημέρας, με στόχο μία πιο δυνατή συνολική απόδοση σε σχέση με το μονό αποδεκτό ή τη δυάδα.

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Η τριάδα αποτελεί μία δημοφιλή μορφή παιχνιδιού, καθώς συνδυάζει τρία διαφορετικά σημεία σε ένα δελτίο και ανεβάζει αισθητά τη συνολική απόδοση. Για να έχει όμως βάση, δεν αρκεί να επιλεγούν απλώς τρία φαβορί. Κάθε σημείο πρέπει να στηρίζεται σε αγωνιστικά δεδομένα, φόρμα, απουσίες, κίνητρο και σωστή αξιολόγηση της απόδοσης.

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