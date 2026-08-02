Ο Κέρκεζ στηρίζεται στο ελληνικό στοιχείο - Οι 19 Έλληνες που χρησιμοποίησε στα δύο πρώτα φιλικά

Ο Ατρόμητος συνεχίζει την καλοκαιρινή του προετοιμασία με στόχο όπως φαίνεται την αξιοποίηση του ελληνικού στοιχείου.

Οι Περιστεριώτες έχουν δώσει μέχρι τώρα δύο φιλικά παιχνίδια, απέναντι στη Μαρκό και τον Άρη Λεμεσού, με τον Βόσνιο τεχνικό να χρησιμοποιεί συνολικά 19 Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Στο πρώτο φιλικό με τη Μαρκό, ο Ατρόμητος ήρθε ισόπαλος 2-2, ενώ στο δεύτερο νίκησε με 1-0 τον Άρη Λεμεσού στην Πολωνία. Από τα τρία γκολ που έχει βάλει μέχρι στιγμής η ομάδα στην προετοιμασία, τα δύο ήρθαν από Έλληνες ποδοσφαιριστές, με τους Σωτήρη Τσιλούλη και Χάρη Τσιγγάρα να βρίσκουν δίχτυα, ενώ το τρίτο σημείωσε ο Χότζα.

Συνολικά 19 Έλληνες αγωνίστηκαν και στα δύο πρώτα φιλικά. Πρόκειται για τους Λευτέρη Χουτεσιώτη, Κωνσταντίνο Μπάτο, Δημήτρη Σταυρόπουλο, Γιώργο Παπαδόπουλο, Τάσο Κώτση, Σταύρο Πνευμονίδη, Σωτήρη Τσιλούλη, Βασίλη Αθανασίου, Ματθαίο Μουντέ, Δημήτρη Τσακμάκη, Γεράσιμο Μήτογλου, Θανάση Καραμάνη, Χάρη Τσιγγάρα, Γιώργο Τζοβάρα, Σπύρο Αμπαρτζίδη και Παναγιώτη Τσαντίλα.

Ακόμη, στο πρώτο παιχνίδι συμμετείχαν και οι Αργύρης Μαρνέζος, Πέτρος Τσαγδής και Λεονάρντο Κοπανίδης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Ελλήνων. Από αυτούς, οι Μαρνέζος και Τσαγδής αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής και στα επόμενα φιλικά, ενώ ο Κοπανίδης συνεχίζει την καριέρα του ως δανεικός στη Μαρκό.