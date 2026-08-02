Τραγωδία στην Ψάθα: Δύο νεκροί από τη σύγκρουση ελικοπτέρων - Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους

Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων τύπου Bell, τα οποία επιχειρούσαν στη φωτιά στα Μέγαρα, καθώς κατέπεσαν το μεσημέρι της Κυριακής (02.08.2026) στην περιοχή της Ψάθας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος, ενώ δύο ακόμη τραυματίστηκαν.

Η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων σημειώθηκε ενώ συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στα Μέγαρα, στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Αμέσως μετά το περιστατικό χάθηκε η επικοινωνία με το ένα από τα εναέρια μέσα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής και στην έναρξη επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

Το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου κατάφερε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Επιχειρήσεων, ενώ το δεύτερο ελικόπτερο εντοπίστηκε λίγο αργότερα από τις δυνάμεις που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Στο σημείο αναπτύχθηκε άμεσα κινητή μονάδα με γιατρούς και διασώστες, καθώς και τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Το ένα πλήρωμα αναμένεται να μεταφερθεί στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα μέλη του βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους

Πηγές από την εταιρεία που είχε μισθώσει τα δύο ελικόπτερα αναφέρουν ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι αυτό του ανθρώπινου λάθους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει ενδείξεις τεχνικής βλάβης. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Στα συγκεκριμένα εναέρια μέσα ο κυβερνήτης είναι κατά κανόνα αλλοδαπός χειριστής, ενώ στο πλήρωμα συμμετέχει και Έλληνας συντονιστής.

Τα δύο Bell είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος

Μάρτυρες που βρίσκονταν στην περιοχή ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ισχυρό θόρυβο λίγο πριν από την πτώση των δύο ελικοπτέρων.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική αναφέρει:

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη».

Πηγή: newsit.gr