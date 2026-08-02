Ντουράντ: «Ελπίζω να παίξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028»

Ο Κέβιν Ντουράντ σε δηλώσεις του έκανε γνωστό πως θα ήθελε να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Ο Κέβιν Ντουράντ έδωσε το «παρών» σε ένα event του USA Basketball και μεταξύ άλλων μίλησε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Ο «Slim Reaper» έκανε ξεκάθαρο πως θα ήθελε να εκπροσωπήσει και τότε την χώρα του, αλλά υπογράμμισε πως δεν είναι εκείνος που θα πάρει την τελική απόφαση.

«Έχει να κάνει με το τι θέλει ο Γκραντ Χιλ (USA Basketball managing director) και η ομάδα. Εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω και ελπίζω να λάβω την κλήση, αλλά υπάρχουν τόσοι σπουδαίοι παίκτες που αξίζουν να είναι στην ομάδα» ανέφερε σύμφωνα με το «ESPN».